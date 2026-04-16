Kast anuncia para este jueves el primer vuelo "de muchos" para deportar migrantes en situación irregular en Chile

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Agencia UNO - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha confirmado que "a primera hora" de este jueves despegará el primer vuelo "de muchos" para deportar a la población migrante que se encuentra al interior de las fronteras de su país en situación de irregularidad.

"Mañana despegará el primer vuelo de muchos, y buses, que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en el país", ha anunciado el mandatario este miércoles en el marco de su primera Cadena Nacional desde el Palacio de Cerro Castillo, donde también ha dado a conocer los detalles de una "megarreforma" con más de cuarenta medidas de contenido eminentemente tributario.

Pese a que no ha detallado la cifra de personas que serán expulsadas del país en ese vuelo, fuentes del Gobierno recogidas por el diario chileno 'La Tercera' estiman que podrían tratarse de entre 35 y 40 migrantes los que partirán desde Santiago de Chile con dirección a Colombia y Ecuador.

En esa línea, el presidente chileno ha reivindicado como "logro" de este primer mes en el Palacio de La Moneda a su plan "escudo fronterizo", tras insistir en que recibió un país "con más de 300.000 extranjeros en situación irregular", algunos de los cuales, ha puntualizado, estaban "vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia" que la población nacional no había "conocido" antes.

Recalcando que el objetivo de ese decreto era "comenzar a cerrar" las fronteras del país "mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la macrozona norte", el mandatario ultraconservador ha destacado que "en el primer mes de Gobierno" se han registrado "significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años", así como "un mayor número de salidas voluntarias y de extranjeros expulsados del territorio nacional".

URGE AL CONGRESO APROBAR SU 'MEGARREFORMA'

En la misma intervención, el líder del Ejecutivo sudamericano ha explicado los detalles de la 'Ley de reconstrucción y desarrollo económico y social' con la cual pretende hacer "crecer" al país. La misma, ha precisado, consta de "más de 40 medidas" organizadas en torno a cinco ejes: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitamiento regulatorio para que se vuelva a invertir "con fuerza" en el país, certeza jurídica y contención del gasto público.

Según ha defendido, este proyecto "no es una agenda ideológica" sino "una oportunidad para que los chilenos, en unidad" cambien "el rumbo pensando en las futuras generaciones". Por ello, ha instado al Congreso a tramitarlo "con urgencia y con altura de miras".

Entre los puntales sobre los que se apoya dicha macrorreforma se encuentra la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27% hasta llegar al 23%, esto es, "el nivel más competitivo de las últimas dos décadas".

Por otra parte, el mandatario ha aludido a una "exención transitoria del IVA" a la venta de viviendas nuevas, así como a la reinstauración del estatuto de invariabilidad tributaria para que las inversiones de largo plazo que quieran arribar al país "sepan cuánto pagarán de impuestos en los próximos 25 años".

"Esta reforma va a beneficiar a 150.000 empresas que le dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal y concentran casi el 90% de la inversión de chile", ha aseverado Kast tras ensalzar a su Administración como "el Gobierno de emergencia" que prometió y que "va a cambiarle la vida a millones de chilenos".