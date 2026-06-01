Kast: "Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de justicia"

Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el salon de honor del Congreso Nacional. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

"Impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena", anunció.

El Presidente José Antonio Kast afirmó que la Región de La Araucanía "no será más refugio de terroristas" y anunció una reforma a la política de tierras.

"En la macrozona sur, en Arauco y la Araucanía, en menos de 80 días desplegamos operativos en zonas que se creían vedadas. Un especial reconocimiento, al Ejército y a la Armada por el rol fundamental que han cumplido en estos años. La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia", señaló el mandatario en su Cuenta Pública en referencia a los operativos en Temucuicui.

"A quien quema, roba o asesina, le caerá todo el peso de la ley. La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile. Su gente, merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver florecer su tierra. En esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo. Para lograrlo, estas medidas se acompañan con el diseño de una política indígena coherente que hemos estado trabajando", añadió.

También dijo que "la política de tierras impulsada hasta la fecha ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades. Impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena".

Para ello, añadió, "reformularemos el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno anterior abandonó sin resultados. Garantizaremos que el proceso sea legítimo y libre de interferencias de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe".

Además, anunció que "adicionalmente ordenaremos el actual sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad real en cada compra".

"Para dar certeza y estabilidad a las familias que viven en comunidad, avanzaremos en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiéndoles postular a subsidios habitacionales", exxplicó.