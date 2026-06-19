Kast: "Chile enfrenta hoy un adversario implacable, el crimen organizado"

Santiago 19 de junio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, participa en la ceremonia de izamiento de pabellones de la PDI Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El Presidente José Antonio Kast participó en ceremonia de izamiento de pabellones de la PDI con motivo de los 93 años de la institución policial.

El Presidente José Antonio Kast participó en ceremonia de izamiento de pabellones de la PDI con motivo de los 93 años de la institución policial.

En el acto que se realizó en el cuartel de calle General Mackenna, el mandatario expresó que "todos sabemos que Chile enfrenta hoy un adversario implacable, como es el crimen organizado nacional e internacional".

"Es una tarea ardua y ustedes cumplen un rol esencial. Desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y Antártica Chilena, y en muchas naciones con su presencia en las distintas representaciones diplomáticas de nuestra nación en el mundo entero", añadió.

"Esta tarea es esencial. Tenemos al frente un enemigo hábil, que cuenta con recursos y está dispuesto a todo. Pero estamos seguros de que ninguno de ustedes va a dejar ni cejar en el combate total a ese flagelo que afecta a nuestra nación", agregó.

"Su espíritu de servicio, su preparación, su sentido del deber, su patriotismo es inigualable. De su trabajo, en conjunto con otras instituciones de la nación, depende que Chile sea el país más seguro de Latinoamérica, que recuperemos ese sitial que nunca debimos haber perdido", cerró el jefe de Estado.