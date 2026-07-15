Kast concurre al SHOA en Valparaíso ante sistema frontal y llama a prevención

Valparaiso 15 Julio de 2026 El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al del delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, y parlamentarios, asistio a la sede del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

El Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión de trabajo en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en el marco de las medidas preventivas ante el sistema frontal que afectará a al menos diez regiones del país.

El Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión de trabajo en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en el marco de las medidas preventivas ante el sistema frontal que afectará a al menos diez regiones del país.

Durante la visita, el mandatario realizó un recorrido por las instalaciones del SHOA para conocer los análisis técnicos y el estado de situación climática, con el propósito de adoptar las medidas necesarias para prevenir y mitigar los efectos del evento meteorológico sobre la población.

"Lo que podemos hacer hoy día es pedirle a la ciudadanía que, así como el Estado se está anticipando, que cada vecino a lo largo de las zonas afectadas se prepare", indicó.

En esa línea, mencionó que "en cosas tan básicas como tener un kit con lo necesario en caso de Dios no lo quiera se corte la luz. Cómo acudimos en ayuda del vecino. Cómo aplicamos ese dicho 'del buen vecino', de personas que hoy día están solas y que quizás no van a tener las condiciones para enfrentar esta tragedia. Que aquellas personas que sean electrodependientes estén bien cubiertas".

El sistema frontal se proyecta como un evento de consideración para la zona centro sur del país, por lo que el Ejecutivo ha activado los protocolos de monitoreo y alerta temprana a fin de resguardar la seguridad de las personas y estar en condiciones de responder con rapidez ante cualquier situación de emergencia que se genere en las regiones afectadas.