Kast designa nuevos embajadores en Israel, la Santa Sede, Países Bajos y Ecuador

Santiago, 8 de octubre 2024 Imagenes referenciales Ministro de Relaciones Exteriores ubicado en calle Teatinos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

El abogado Gabriel Zaliasnik parte a Tel Aviv, donde hace dos años no había representante oficial de Chile porque el Expresidente Gabrel Boric retiró a Jorge Carvajal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó como embajadores de Chile a Gabriel Zaliasnik, en Israel, a James Sinclair, en la Santa Sede, a Hernán Bascuñán, en Países Bajos, y a Ricardo Hernández, en Ecuador.

Los cuatro ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Gabriel Zaliasnik era el principal candidato al puesto en Israel, que estaba vacante desde 2024 cuando el exPresidente Gabriel Boric retiró a Jorge Carvajal.

El nuevo representante nacional en Tel Aviv es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Es también socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik, que inició sus actividades en 1991, donde lidera el área de litigios.

Además se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile y como coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile, y es consejero del Colegio de Abogados.

A la Ciudad del Vaticano parte James Sinclair, quien es graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Además posee estudios en Administración de la Universidad de Chile y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, en Argentina.

Fue director general de Ceremonial y Protocolo en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera y embajador de Chile en Singapur.

Hernán Bascuñán, quien se va a Países Bajos, es abogado de la Universidad de Chile y graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Al momento de su designación ejercía como director de la Academia Diplomática Andrés Bello.

También se ha desempeñado como subdirector de Planificación Estratégica de la Cancillería y ha ejercido como embajador en Suecia, Letonia y República Checa.

Y el nuevo embajador en Quito, Ricardo Hernández, es administrador público y politólogo de la Universidad de Chile.

Es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello y cuenta con un magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Colombia.

Al momento de su designación ejercía como jefe de la División de Integración Regional Multilateral.

Fue embajador en Colombia e Irlanda, y ha ejercido labores en las embajadas de Chile en Argentina, México y Perú, y en la Misión ante Naciones Unidas..