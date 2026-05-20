Kast encabeza primera actividad tras cambio de gabinete

Santiago, 20 de mayo de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, presenta el Plan Invierno en el comedor social del Hogar de Maria en la comuna de la La Florida. Presidencia via Aton Chile - Presidencia via Aton Chile

Santiago 20 May. (ATON) -

El Presidente José Antonio Kast encabezó el lanzamiento del Plan Protege Invierno 2026, iniciativa que busca fortalecer la atención de personas en situación de calle y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada invernal.

El Presidente José Antonio Kast encabezó el lanzamiento del Plan Protege Invierno 2026, iniciativa impulsada junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para fortalecer la atención de personas en situación de calle y prevenir situaciones de riesgo durante la temporada invernal.

La medida considera el despliegue nacional del Plan Protege Calle, la activación del Código Azul ante eventos climáticos extremos y nuevos convenios de colaboración para apoyar albergues y entregar alimentos, ropa y asistencia durante el invierno.

En la actividad, el mandatario destacó el trabajo coordinado entre el Estado, organizaciones sociales y el sector privado para ampliar la cobertura de apoyo durante los meses de bajas temperaturas.

Para este año, la disponibilidad de albergues y dispositivos de emergencia aumentará en un 300% respecto de la cobertura base anual, alcanzando presencia en 99 comunas del país. A marzo de 2026, el Registro Social de Hogares contabilizó 20.175 personas en situación de calle, de las cuales 7.547 se encuentran en la Región Metropolitana.

Durante la jornada, se formalizó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Red de Alimentos, que permitirá apoyar a los albergues habilitados mediante la entrega de alimentos y productos esenciales, beneficiando a personas alojadas en recintos del Plan Protege Calle a nivel nacional.

Asimismo, se anunció un convenio con la Fundación Banco de Ropa, destinado a entregar vestimenta nueva a personas en situación de calle.