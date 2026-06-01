Kast espera que reconstrucción se apruebe en el Senado con amplia mayoría

Villa Alemana 31 de mayo 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, encabeza el sexto encuentro ciudadano, Presidente Presente, en Villa Alemana. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

En la víspera de la Cuenta Pública, el mandatario recordó que "en la Cámara de Diputados se demostró que podían haber mayorías que al principio no se pensaban. Los analistas decían que se aprobaría por uno o dos votos". Finalmente se respaldó por 90 a favor y 59 en contra.

El Presidente José Antonio Kast espera que el proyecto de reconstrucción nacional sea aprobado por más de un voto de diferencia en el Senado, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados. El mandatario se refirió al tema anoche en la víspera de la Cuenta Pública de hoy.

En entrevista con T13, Kast expresó que "en la Cámara de Diputados se demostró que podían haber mayorías que al principio no se pensaban. Los analistas decían que se aprobaría por uno o dos votos". Finalmente se respaldó por 90 a favor y 59 en contra.

"En el Senado ojalá logremos lo mismo, ojalá se dé un acuerdo amplio y que no volvamos a caer en lo que pasó incluso antes que se presentara el proyecto. Decían 'vamos a ir al Tribunal Constitucional', pero ni conocían el proyecto", recordó el mandatario.

Consultado si la acusación constitucional a Grau va a entorpecer los apoyos al proyecto, respondió que "si tuviéramos que cuidar todo para avanzar o no, y restringir las facultades del Congreso, eso no es la democracia. Los parlamentarios tienen la facultad de presentar una acusación".

"Si de eso va a depender el voto de un parlamentario, cambien la Constitución entonces, pero no voy a restringir la facultad de los parlamentarios para presentar una acusación", añadió el jefe de Estado.

Acerca de sus primeros meses de gestión, dijo que "nos han tocado momentos difíciles como el tema del combustible, el tema de las cuentas fiscales, pero en lo que depende de nosotros directamente, creo que cada uno de los ministros ha hecho un esfuerzo enorme por avanzar en cada una de las áreas de gestión, de buscarle solución a problemas que por años no tuvieron solución".

Sobre la baja en las encuestas, aseguró que "nosotros vemos el patriotismo de una manera distinta: cómo le mejoramos la calidad de vida a las personas hacia el futuro, cómo ayudamos a las personas más vulnerables".

"Y por eso intervenimos en el tema del valor del pasaje, intervenimos en el tema del valor de la parafina para la calefacción, intervenimos en la ayuda al transporte colectivo menor, al tema de los artesanales, ahora con algún grado de ayuda en el tema del gas", consignó.

"Quizás otros habrían mirado más el tema de la popularidad que el tema de la responsabilidad, pero nosotros tenemos que darle cuenta a los chilenos, cuando terminemos el gobierno, que su calidad de vida mejoró", recalcó el Presidente Kast.