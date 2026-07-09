Kast y expresidentes conmemoran 200 años de Presidencia con llamado a la unidad

Santiago, 9 de julio de 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast junto a ex presidentes ingresan al Museo Historico Nacional para la celebracion del Bicentenario de la Presidencia Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 10 Jul. (ATON) -

En la actividad participaron los expresidentes de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric Font, además de Cecilia Morel Montes, en representación del expresidente Sebastián Piñera Echenique, y Miguel Patricio Aylwin, en representación del expresidente Patricio Aylwin Azócar.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este jueves la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República de Chile, realizada en el Museo Histórico Nacional.

En la actividad participaron los expresidentes de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric Font, además de Cecilia Morel Montes, en representación del expresidente Sebastián Piñera Echenique, y Miguel Patricio Aylwin, en representación del expresidente Patricio Aylwin Azócar, quienes se sumaron a esta conmemoración que destaca dos siglos de historia de la primera magistratura del país.

En su alocación, el Presidente Kast dijo que "como les decía al principio, nos encontramos en un lugar muy especial. Este palacio, que alguna vez sirvió como Casa de Gobierno, se ha erigido como un guardián de nuestra memoria al albergar el Museo Histórico Nacional .

Caminar por este museo -y los invito antes de partir a caminar por los salones- es hacer un recorrido por la historia de Chile y de los Presidentes de la República. Aquí se encuentra la bandera, y nos la mostraron ahí. Nos hicieron un recorrido y nos mostraron la bandera sobre la cual se juró la Independencia de Chile, y que nos llama a renovar nuestro compromiso con la libertad y con la unidad de la Patria", agregó el Presidente.

La ceremonia comenzó con un recorrido por el Museo Histórico Nacional, donde las autoridades conocieron parte de la colección dedicada a la historia republicana de Chile y a sus principales símbolos patrios.

Hicieron uso de la palabra el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric Font, la señora Cecilia Morel y Miguel Aylwin.

El Presidente Kast destacó las palabras de sus antecesores y señaló que como usted lo señaló presidente Boric, Chile es un ejemplo y estos meses en que me ha tocado estar en distintas naciones, se reconoce ese acto republicano de traspaso del mando, de entrega del poder. Es algo que enorgullece".

Y volvió a citar en su discurso al último expresidente: Hemos sido rivales, y cada uno desde sus convicciones piensa siempre en Chile, en el honor que es servir a la patria, más allá de las diferencias que uno pueda tener", aseguró.

La ceremonia concluyó con la entrega de una moneda conmemorativa del Bicentenario de la Presidencia de la República a las autoridades presentes.

El Museo Histórico Nacional, ubicado en la Plaza de Armas de Santiago, ocupa un edificio de profundo valor patrimonial construido sobre el solar que perteneció al conquistador Pedro de Valdivia.

Diseñado por el arquitecto Juan José de Goycolea y Zañartu, el inmueble ha sido escenario de importantes hitos de la historia nacional, entre ellos la instalación del Primer Congreso Nacional en 1811, la proclamación de Bernardo O'Higgins como Director Supremo en 1817 y el funcionamiento de la Casa de Gobierno hasta 1845, cuando el Presidente Manuel Bulnes trasladó la sede del Ejecutivo a la antigua Real Casa de Moneda.

Desde 1982, el edificio alberga el Museo Histórico Nacional, institución encargada de preservar y difundir el patrimonio histórico de Chile.