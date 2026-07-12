Kast expresó sus condolencias tras tragedia en Viña del Mar

Vina del Mar, 12 de julio de 2026. Durante la mañana un Vehiculo a alta velocidad ingresa a feria Caupolican en la comuna de Vina del Mar dejando 6 fallecidos y 6 heridos Sebastian Cisterna/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El Presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias por el trágico atropello ocurrido en horas de la mañana de este domingo en una feria de Viña del Mar.

El Presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias por el trágico atropello ocurrido en horas de la mañana de este domingo en una feria de Viña del Mar.

A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó que "la tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos".

"Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho", indicó.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, visitó a los heridos en el Hospital Gustavo Fricke, quienes se encuentran en "buen estado".

La autoridad mencionó que el conductor del vehículo es un "cabo de la Armada. De acuerdo al primer informe que hizo Carabineros, no está bajo los efectos del alcohol (...) la SIAT tendrá que hacer el peritaje y vamos a dar la facilidad para que los familiares retiren pronto los cuerpos, una vez que el Servicio Médico Legal haga la evaluación e identificación de cada una de las personas fallecidas".

En cuanto a las personas fallecidas, Millones señaló que "no tenemos la identificación personal, pero efectivamente, recordemos que esta feria tiene tres grupos de comerciantes, los que se ubican en el acceso, que son los comerciantes ambulantes, los del bazar que funcionan al ingreso, y los feriantes hortifrutícolas que son los que venden la fruta".

"Aquí hay una mezcla, por lo que hablaba con unas personas que estaban heridas, algunas personas fallecidas son de comercio ambulante y otras también del bazar. Incluso, hablaba recién con la Armada, porque hay una persona que también es funcionaria de la Armada, que está fallecida, que trabajaba en el Hospital Naval", indicó.

El delegado enfatizó que "estas desgracias tienen que servirnos como una lección para que la autoridad, en este caso municipal, el mismo Ministerio de Bienes Nacionales que es el propietario de esta propiedad, establezcan un reforzamiento para evitar algún tipo de accidente. Dado que para esta feria ha sido imposible erradicar el comercio ambulante".