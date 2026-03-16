Kast inicia la construcción de una zanja en la frontera norte de Chile para frenar la inmigración ilegal

El nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Agencia UNO

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha presentado este lunes las primeras medidas de su plan "Escudo Fronterizo" para combatir el crimen organizado y la migración irregular, que pasa por la construcción de una zanja kilométrica en la frontera norte del país sudamericano, que se ha iniciado de la mano de un extenso despliegue militar.

"Comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile", ha manifestado Kast desde la región chilena de Arica y Panicota, en la frontera norte con Perú y Bolivia.

En unos declaraciones compartidas por el Gobierno chileno en redes, el nuevo presidente ha explicado que solicitó al Ejército un análisis de su capacidad para movilizar medios militares, de la disponibilidad de reforzar los distintos sectores y de cómo proveer al país de barreras físicas poco después de asumir el cargo la semana pasada. "Y han cumplido en cuatro días", ha añadido.

En concreto, el dispositivo militar ya está desplegado en las tres regiones del norte del país, la ya mencionada Arica y Panicota, Tarapacá y Antofagasta. Asimismo, las Fuerzas Armadas han presentado al Ejecutivo del ultraderechista un plan en etapas "para cumplir la meta de cerrar las fronteras a la inmigración, al narcotráfico y al crimen organizado", ha detallado Kast.

Como parte del plan antiinmigración de Kast, el dirigente ha señalado que se van a bloquear "muchos kilómetros" de frontera con la construcción de una gran zanja, que ya se ha comenzado a excavar este lunes, y que irá acompañada de puestos de observación y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad.

Aun así, el mandatario chileno ha admitido que se trata de "un sistema integral" que requiere también de la colaboración con otras naciones. "Este es solo el comienzo", ha proclamado.

En este sentido, ha asegurado que muchos de los migrantes que han llegado en los últimos años a Chile desde el exterior lo hacían "forzadamente" porque en sus naciones "no hay libertad", por lo que apostado por que se abran posibilidades para que esas personas "permanezcan en su patria".

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA ACOMPAÑAR A LAS OBRAS FÍSICAS

Junto a Kast también se ha trasladado a la frontera norte chilena para supervisar el inicio de las obras físicas el ministro de Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, que ha manifestado que estos trabajos irán acompañados de medidas de carácter administrativo y legislativo "que se irán complementando en el transcurso de los próximos días".

"Se van a ingresar al Parlamento iniciativas relacionadas con sanciones a quienes transporten o trasladen a migrantes irregulares, y normas de urgencia para el ingreso irregular al país sea un delito", ha asegurado el ministro.

Sobre las obras iniciadas este lunes, ha informado de que se van a ir desarrollando "a lo largo del tiempo", aunque ha expresado su deseo por que en los próximos 90 días se puedan visualizar los resultados de este trabajo de control en la frontera norte. Según Alvarado, el nuevo Ejecutivo planea pasar de los tres kilómetros actuales de zanja a más de 30.000 "en una primera fase".

Para ello, se ha duplicado "prácticamente" la cantidad de personal dedicado a estas labores en dos semanas, ya que se espera subir el control migratorio de 50 a 75 pasos fronterizos no habilitados, de un total de 90 puntos, según lo detallado por el responsable de Interior.