Kast insiste en que ajuste a gastos fiscales no afectará beneficios sociales

Valparaiso, 1 de junio 2026. El Presidente de la Republica Jose Antonio Kast ofrece la primera cuenta publica de su periodo en el Salon de Honor del Congreso Nacional. Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

También dijo que el "Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que hemos presentado a este Honorable Congreso ataca directamente las causas de esta triple emergencia: económica, laboral y fiscal".

El Presidente José Antonio Kast afirmó que los beneficios sociales no se verán afectados con el ajuste profundo a los gastos del estado. También reiteró las críticas a la situación fiscal que recibió el nuevo gobierno.

"Otra dimensión de la emergencia es la crisis económica y fiscal que enfrentamos. Cuando asumimos, aventuramos que la situación era difícil. Dos meses después, hemos constatado que el estado económico de la nación es incluso más complejo de lo que se podía prever. Los últimos indicadores de crecimiento y desempleo son muy negativos. Representan el punto de partida de nuestra administración y nos obligan a reaccionar con urgencia para impulsar la reactivación del país", dijo.

"La situación fiscal no es mucho mejor. El primer Informe de Finanzas Públicas de nuestra administración lo ha evidenciado con claridad. El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es, más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido", añadió.

"Eso no es un tecnicismo contable. Es la diferencia entre un país que vive dentro de sus posibilidades y uno que gasta sistemáticamente más de lo que tiene. Y el problema no fue solo gastar de más, sino prometer ingresos que nunca llegaron. Los ingresos del Estado en 2025 terminaron casi dos puntos del PIB por debajo de lo presupuestado, producto de una recaudación que se proyectó con un optimismo que no se ajustó a la realidad", agregó.

"A eso se sumaron presiones de gasto que no estaban debidamente reconocidas, e inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública. Esto es lo que con toda responsabilidad llamamos una emergencia económica. No para alarmar, sino para actuar. Porque cada peso que el Estado destina a pagar intereses de una deuda mal administrada es un peso que no llega a seguridad, a salud, a educación, a las pensiones ni a las familias que más lo necesitan", advirtió.

La irresponsabilidad fiscal no es una abstracción de los economistas. La pagan, tarde o temprano, los mismos chilenos a quienes el Estado dice querer proteger.

"Heredamos un país con las cuentas desordenadas, y nuestra obligación no es quejarnos, sino ordenarlas. Por eso, nuestro Gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos, que permiten que la situación no empeore aún más", añadió.

"Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales. Ante el dilema entre la popularidad y la responsabilidad, elegimos siempre la responsabilidad. Porque la popularidad pasa, pero las consecuencias de gobernar mal las pagan, durante años, las familias chilenas", advirtió.

En ese sentido, aseveró que el "Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social que hemos presentado a este Honorable Congreso ataca directamente las causas de esta triple emergencia: económica, laboral y fiscal".

"Es una respuesta concreta a una urgencia real. Una urgencia que nos plantean, día a día, miles de ciudadanos y miles de pymes en nuestros recorridos por Chile. Aprobar el Proyecto de Reconstrucción es indispensable para volver a crecer, a emprender y generar los empleos que necesitan los chilenos. Nuestra meta es llevar a Chile a crecer al 4% para que la economía vuelva a activarse. Es bajar el desempleo al 6% para recuperar al menos 300 mil empleos", recalcó.