Kast insiste en retirar apoyo a Bachelet y abre debate sobre el rol de la ONU

Santiago, 21 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, visita el Ministerio de Obras Publicas ubicado en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 21 Abr. (ATON) -

El mandatario agregó que Bachelet cuenta con el respaldo de dos países, pero que desde su gobierno se planteó la necesidad de un enfoque distinto en Naciones Unidas para encarar problemas que continúan afectando a otros países.

El Presidente José Antonio Kast se refirió esta jornada a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego que la exmandataria expusiera su propuesta ante los 193 Estados miembros y representantes de la sociedad civil en la sede del organismo, en Nueva York.

Consultado sobre la candidatura, el presidente José Antonio Kast señaló: Ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas , recordando que las conversaciones sostenidas con la exmandataria fueron cordiales, pero que le transmitió con claridad que no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura. Le dije también que no íbamos a apoyar esta candidatura .

El mandatario agregó que Bachelet cuenta con el respaldo de dos países, pero que desde su gobierno se planteó la necesidad de un enfoque distinto en Naciones Unidas: La ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países .

Kast ejemplificó con la crisis haitiana: Hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema, y es algo que bastantes países han planteado .

Finalmente, subrayó la importancia de la efectividad en el multilateralismo: Yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas, tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo .

Las palabras del Presidente contrastan con la versión entregada hoy por la propia exmandataria. Tras exponer sobre su candidatura frente a la asamblea del organismo internacional, la exmandataria recalcó que la decisión del Ejecutivo "no impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son políticas, aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro, y la vez pasada eran 13".