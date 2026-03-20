Kast lamenta la muerte del carabinero tiroteado en Puerto Varas y avanza que el "crimen" no quedará "impune"

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha lamentado este jueves el fallecimiento del sargento Javier Figueroa Manquemilla, carabinero que sufrió un ataque el pasado 11 de marzo en la ciudad de Puerto Varas, en el sur del país, quedando desde entonces en muerte cerebral, al tiempo que ha garantizado que buscará "incansablemente" a los responsables de un "crimen" no quedará "impune".

"Lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana", ha expresado el mandatario ultraconservador en un mensaje publicado en sus redes sociales.

A su vez, tras considerar que "cada vez que muere" un carabinero, "se muere una parte de Chile", el nuevo inquilino de La Moneda ha garantizado que su Administración trabajará para "apoyar y proteger" a los agentes de este cuerpo, al tiempo que buscará "incansablemente" a los responsables "para que este crimen no quede en impunidad".

El uniformado que ha perdido la vida este jueves fue tiroteado en la cabeza en víspera del cambio de mando presidencial, cuando el exmandatario Gabriel Boric pasó el testigo a Kast, según recoge el diario chileno 'La Tercera'.