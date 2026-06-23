Kast lamenta muerte de niño: "Nuestras políticas públicas han llegado tarde"

Santiago 23 de junio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, presenta proyecto de ley que modifica el Sistema de Admision Escolar. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

En la presentación del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el mandatario expresó que "hoy día es un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia".

El Presidente José Antonio Kast afirmó que "nuestras políticas públicas han llegado tarde" al referirse al caso del niño de 12 años que murió arrastrado durante kilómetros por una banda que robó el vehículo de la familia en San Bernardo.

En la presentación del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el mandatario expresó que "hoy día es un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia".

Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. Doce años, 12 años equivale más o menos a séptimo básico que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático",añadió.

"Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución, de la acción penal, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia, porque solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino, porque el dolor no se calma", enfatizó.

"¿Por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? ¿Dónde los perdimos? En algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños en manos del crimen organizado. Gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad y porque nuestras políticas públicas han llegado tarde", cerró el jefe de Estado.