Kast lanzó proyecto para el examen de drogas periódico entre autoridades

Santiago 27 de julio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, anuncia proyecto de ley de Reforma Constitucional, que incorpora una nueva causal de cesacion en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. Dragomir Yankovic/Aton - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 27 Jul. (ATON) -

La iniciativa establece la obligatoriedad de realizar exámenes al asumir funciones y de forma periódica durante el ejercicio del cargo, cuyos resultados serán públicos para las autoridades comprendidas en la reforma constitucional.

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio de La Moneda la firma del proyecto de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que registren consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

La iniciativa también establece la obligación de someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera periódica, conforme a la forma que determine la ley.

Asimismo, dispone que los resultados de estos exámenes sean públicos y que la detección del consumo de dichas sustancias constituya una causal de cesación en el cargo, de acuerdo con las normas aplicables.

El proyecto busca fortalecer los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, estableciendo un estándar común para las autoridades comprendidas en la reforma constitucional.

La medida será aplicable a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

En la ceremonia, junto con el Presidente Kast, participaron el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

También estuvieron presentes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina; los diputados Jaime Mulet, Marcos Barraza, Pamela Jiles, Marcos Ilabaca, Álvaro Carter, Felipe Ross y Raúl Soto; la presidenta del Partido de la Gente, Denisse Catalán; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri; y el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios.