Kast llama a combatir el crimen organizado: Lo llama segundo terremoto

El Presidente José Antonio Kast participa en la sesión plenaria de la LXVIII Cumbre del Mercosur en Paraguay./ Presidencia - Presidencia

Santiago 30 Jun. (ATON) -

El Presidente chileno calificó así a la delincuencia tras referirse a los dos sismos que afectaron a Venezuela en su discurso en la Cumbre del Mercosur en Paraguay.

El Presidente José Antonio Kast se refirió al crimen organizado durante su intervención en la sesión plenaria de la LXVIII Cumbre del Mercosur en Asunción, la capital de Paraguay.

En su discurso, el mandatario chileno convocó a otros mandatarios y representantes a unirse en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, lo que consideró un "terremoto silencioso" que afecta nuestro continente, luego de referirse a los dos grandes sismos que afectaron a Venezuela la semana anterior.

"Hay un segundo terremoto del cual quiero hablarles, y es algo que ya han hecho mención en sus intervenciones otros presidentes. Es un terremoto más lento, más silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que murieron o perdieron sus vidas en el terremoto en Venezuela. Este terremoto no se registra en un sismógrafo, pero está debajo de cada uno de los problemas que se debaten en esta cumbre. Ese terremoto se llama crimen organizado", dijo Kast.

Y agregó que "el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, el lavado de dinero, la minería ilegal y las fronteras capturadas son ese terremoto que mata año a año a miles de personas".

Según Kast, "cada vez más debemos ocuparnos de lo que hoy día nos afecta, de que la inversión llegue sin pagar un costo adicional cobrado por el narcotráfico, por el crimen organizado".

Precisó que "no hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado. Eso también es una preocupación hacia lo que viene, porque vamos a generar un Corredor Bioceánico que tiene que garantizarnos la certeza y la seguridad de que no va a ser utilizado por este crimen organizado".

El Presidente chileno declaró que "este es un desafío que necesita avanzar en comunidad, en común. Porque el primer presupuesto de todo desarrollo económico no es el capital, no es la tecnología, ni siquiera un tratado de libre comercio. El primer presupuesto es el desarrollo en libertad, que es la condición sin la cual ninguno de los otros temas puede desarrollarse. Donde no hay libertad no hay prosperidad que dure ni patria que pueda retener a sus compatriotas".

Kast indicó que "por eso venimos a esta cumbre a proponer algo que me alegro mucho de haber escuchado del Presidente de Uruguay (Yamandú Orsi), que va en la línea de lo que ha hecho Chile, que es asumir un liderazgo en la región al convocar una cumbre en contra de la delincuencia y el crimen organizado, que se acordó en el Compromiso de Santiago".

El mandatario recordó que "ese compromiso está abierto a cada una de las naciones del continente que están hoy día presentes en esta mesa, a las que invito a sumarse a este esfuerzo en común en contra del crimen organizado".

Y puntualizó que "proponemos que el Mercosur y los Estados Asociados, y aquellos que estimen conveniente hacerlo, construyamos juntos una arquitectura de seguridad, como lo plantea el Presidente de Uruguay, con metas y plazos claros para abordar temas como la gestión integrada de las fronteras, algo que también plantea el Presidente de Paraguay (Santiago Peña), la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control de tráfico de armas y el intercambio real de inteligencia entre nuestras fiscalías y policías, como lo planteaba el Presidente de Brasil (Lula da Silva)".

Kast les dijo a sus colegas que "planteamos una agenda migratoria regional que ordene sin deshumanizar. Migración regular, segura y digna para que quien llega a aportar a una nación lo pueda hacer. También planteamos una persecución sin cuartel a todas las redes de tráfico y de trata que lucran con esta tragedia".

"Esperamos que la colaboración en seguridad y en migración pase a ser uno de los ejes centrales en las próximas cumbres que nos convoquen. No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía, pero sí les solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo, individualmente es prácticamente imposible, porque el crimen organizado no respeta fronteras, no respeta leyes y no tiene bandera, salvo la del crimen", dijo Kast.