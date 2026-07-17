Kast llegó a la Región del Biobío para monitorear en terreno la emergencia

Concepción, Viernes 17 de julio de 2026 El Presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado del subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa; del gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman; del delegado presidencial de la - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

A su llegada a Concepción, el jefe de Estado sostuvo una reunión de coordinación con autoridades regionales, representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, seremis y parlamentarios, para responder a las diversas afectaciones que han sufrido personas en distintos puntos del Biobío.

El Presidente José Antonio Kast se trasladó esta mañana a la región del Biobío para supervisar en terreno las labores de mitigación y apoyo a las personas afectadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

A su llegada a Concepción, el jefe de Estado sostuvo una reunión de coordinación con autoridades regionales, representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, seremis y parlamentarios, para responder a las diversas afectaciones que han sufrido personas en distintos puntos del Biobío.

El mandatario ha encabezado múltiples reuniones de coordinación y preparación las últimas jornadas para que las diversas instituciones anticiparan posibles puntos críticos y, a la vez, disponer de todos los recursos posibles para coordinar la respuesta del Estado ante las diversas afectaciones.

Entre otras, ha considerado reuniones de coordinación con ministros y delegados presidenciales para instruir diversas medidas de apoyo. También lo hizo con gobernadores en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, así como con alcaldes de comunas como Maipú, La Florida, Pudahuel y San Bernardo, visitando obras y conociendo las medidas de mitigación que han impulsado.

También ha sostenido encuentros con representantes del Ejército, Armada, y Fuerza Aérea de Chile para inspeccionar y mandatar el uso de diversos recursos físicos y humanos para ir en rescate o apoyo con insumos para superar la emergencia.