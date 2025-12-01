Kast y polémica con Jara por Punta Peuco: No entraré en peleas de trincheras

Santiago, 01 de Diciembre de 2025. El candidato Jose Antonio Kast junto a su equipo de salud, reciben el apoyo de medicos de cara a la segunda vuelta presidencial Diego Martin /Aton Chile - Diego Martin

Santiago 1 Dic. (ATON) -

Emplazó a la candidata oficialista a discutir en el Congreso el proyecto que se tramita en el Senado sobre reclusos con enfermedades graves o pérdida de facultades mentales.

La franja electoral de Jeannette Jara generó un nuevo flanco en la campaña presidencial al exhibir antiguas declaraciones de José Antonio Kast en favor de indultar a los internos de Punta Peuco. El video sostuvo: Si Kast no ocultara lo que realmente piensa, esto saldría en su franja .

Como consecuencia, Kast fue consultado sobre el contenido y optó por no referirse directamente al tema, acusando a la candidata de tergiversar sus propuestas: Ella ha dicho que voy a terminar con la PGU.¿Tengo que aclararlo? Ha dicho que quiero terminar con la indemnización por años de servicio. Lo han dicho todo, que no debato. Bueno, que siga planteando lo que ella cree. Nosotros vamos a actuar en consecuencia a lo que hemos planteado y conversado con este conglomerado de distintos partidos políticos .

El mismo día, su candidatura recibió apoyo de líderes de Demócratas, Amarillos e independientes, lo que reforzó su postura. En ese marco, Kast emplazó a Jara a discutir en el Congreso el proyecto que se tramita en el Senado sobre reclusos con enfermedades graves o pérdida de facultades mentales: Hoy día hay una norma que se está tramitando en el Senado que habla de personas que ya no tienen sus facultades mentales. Bueno, que discutan y voten allá. Yo hoy día no soy parlamentario. Allí podrá darse una señal .

De esa discusión derivó otra definición: Kast señaló que, en casos terminales, podría ser razonable permitir que los internos pasen sus últimos días en sus hogares. Alguien que está a punto de morir, que no sabe dónde está, y que otro preso tiene que cambiarle los pañales A lo mejor sería razonable. Pero eso lo va a decidir el Senado. Nosotros vamos a implantar un gobierno de emergencia .

Finalmente, al ser insistido sobre si quería indultar a los presos de Punta Peuco, Kast volvió a eludir una respuesta directa: Yo no me voy a referir a las opiniones que emita Jeannette Jara, con una clara intencionalidad política para desvirtuar lo que hemos planteado como políticas de Estado . Y cerró la polémica con una definición política: No vamos a entrar en esa disputa. Vamos a plantear políticas públicas .