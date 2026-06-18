Kast: La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política

Santiago 18 de junio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, se reune con autoridades de la Corte Suprema, Senado, Camara de Diputados, Fiscal a Nacional y la Contralor a, junto a los ministros de Interior, Defensa, Canciller a, - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión para abordar el caso de los niños haitianos que ingresaron entre los años 2022 y 2025 para reunificación familiar, cuyo paradero se desconoce.

Durante la reunión de todos los poderes del Estado en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación de los niños haitianos que ingresaron entre los años 2022 y 2025 para reunificación familiar, cuyo paradero se desconoce.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados, y duró casi dos horas.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que "nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política".

Tras la cita, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asumió la coordinación de la fuerza de tarea que se encargará de ubicar a los niños.

Wulf recordó que "se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen".

La secretaria de Estado mencionó que el Presidente Kast realizó "un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca".