Chile.- Kast: "Recuperaremos control efectivo de los penales con tecnología de punta"

Valparaiso, 26 de mayo 2026 Dependencias del Complejo Penitenciario de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

El mandatario anunció, además, un plan de infraestructura penitenciaria para hacer más efectivos los recintos de reclusión y se comprometió a fortalecer Gendarmería de Chile.

El Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública anunció, además, un plan de infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de Gendarmería y recuperar el control efectivo de todos nuestros penales .

En otra dimensión de la seguridad, estamos recuperando el control de nuestras cárceles. Para ello, primero, tenemos que fortalecer a Gendarmería de Chile , aseguró el mandatario al Congreso.

Y explicó que gracias a una ley aprobada transversalmente en el Congreso, la institución ha comenzado su transición para depender del Ministerio de Seguridad y su transformación en un cuerpo armado de excelencia .

No es posible que nuestras cárceles sigan funcionando como escuelas del delito, ni que los jefes del crimen organizado continúen operando sus bandas desde el interior de un penal, dando órdenes por teléfono como si los muros no existieran , agregó el jefe de Estado.

Y anunció que en los próximos días y a lo largo de todo el país, comenzará el proceso de fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad .

Recuperaremos el control efectivo de los penales, con tecnología de punta, control riguroso de accesos, comunicaciones, y la separación real de los internos según su nivel de compromiso delictual , aseguró José Antonio Kast.

Y agregó que además del fortalecimiento pondremos en marcha el Plan de Infraestructura Penitenciaria, proyectado hasta 2030 que es la mayor modernización del sistema carcelario en más de 30 años. Este plan, permitirá incorporar inicialmente más de 20 mil nuevas plazas a lo largo de todo Chile, disminuyendo el hacinamiento .

Construir cárceles modernas, seguras y suficientes no es un gasto, es una inversión en la seguridad de todos los chilenos. Pero una cárcel que solo encierra y no se ocupa de la rehabilitación, termina devolviendo a la calle a delincuentes más peligrosos que cuando entraron , aseguró el Presidente.

Finalmente explicó que este nuevo modelo penitenciario combina máxima seguridad con programas reales de reinserción, que incluyen educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones e intervención especializada, en una alianza entre el Estado y el mundo privado .