Kast traza lineamientos de gobierno y descarta presiones en armado de gabinete

Santiago 21 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, expone en el seminario Reflexiones sobre Chile 2026-2030, organizado por el Centro Latinoamericano de Politicas Economicas y Sociales (Clapes UC). Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 21 Ene. (ATON) -

Cuando uno actúa en base a presiones, a cuoteos, también tiene temor , reflexionó el Presidente electo en el seminario de Clapes UC.

La intervención esta mañana de José Antonio Kast en el seminario de Clapes UC se articuló en torno a la idea de que ciertos gestos y decisiones abren caminos políticos que él busca profundizar.

En primer lugar, el presidente electo agradeció la presencia del expresidente Eduardo Frei, destacando que su disposición a dialogar marcó un cambio en el clima político: Una vez más le doy las gracias al Presidente Frei por estar siempre presente, marcando un hito y una manera de hacer política muy distinta a la que se ha dado en el último tiempo .

Según Kast, ese gesto de apertura permitió tender puentes: Esa ventana que se abrió queremos profundizarla .

A partir de esa experiencia, el republicano vinculó la necesidad de consensos con las prioridades de su administración. La seguridad y la economía, dijo, son las áreas urgentes que requieren unidad para enfrentar las emergencias que tenemos por delante .

Como consecuencia de esa visión, defendió la independencia de su gabinete frente a presiones externas: Nuestro gabinete es un gabinete que no obedece a cuoteos, no obedece a imposiciones, ni tampoco a presiones . Explicó que ceder a esas prácticas genera temor y frena el avance: Porque cuando uno actúa en base a presiones, a cuoteos, también tiene temor el primero que voy a salir voy a ser yo .

Finalmente, concluyó que la transparencia y la cohesión son la condición para lograr resultados: Aquí si lo hacemos bien, honestamente, mirando a las personas de frente, nosotros vamos a seguir trabajando unidos y espero que terminemos todos juntos .