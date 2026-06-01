Kast:"Queremos que Chile vuelva a ser país de propietarios, no de arrendatarios"

Rancagua, 28 de abril 2026 Presidente Kast entrega 120 viviendas en Rancagua junto a Ministro Poduje Presidente Jose Antonio Kast hace entrega de 120 viviendas junto al Ministro de Vivienda y Urbanismo Ivan Poduje.
Santiago 1 Jun. (ATON) -
El Presidente José Antonio Kast anunció una reducción de la burocracia para reducir los tiempos de espera para la casa propia. "Queremos que Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios", dijo.
"En vivienda, recibimos un déficit que deja a casi 500 mil familias sin acceso a un hogar y a más de 120 mil familias viviendo en campamentos", señaló el mandatario en su Cuenta Pública.
"Una familia que postula a un programa del Minvu espera, en promedio, once años por su casa. El 44% de ese déficit corresponde a jóvenes entre 18 y 40 años", añadió.
"Esos no son números fríos: son sueños postergados. Tener casa propia no es un lujo, es el sueño más legítimo y más antiguo de una familia", recalcó.
"Queremos que Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios. Vamos a reducir la burocracia que explica casi dos tercios del tiempo de espera", anunció.
En ese sentido, dijo que "propondremos abrir los programas habitacionales a la clase media, elevando las postulaciones hasta las 4.000 UF con un fondo de garantía estatal".
"Impulsaremos, asimismo, una reforma al suelo urbano, a través de la Operación Sitio 2.0. Para lograrlo, traspasaremos más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales, hoy sin uso, para reforzar el banco de suelo público y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales", añadió.
"Crearemos, finalmente, el programa Eriazo Cero, para que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias", agregó.
También expresó que "no olvidamos a las más de 40 mil personas damnificadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío. A través del Plan de Reconstrucción Nacional, inyectaremos 400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de 4 mil viviendas. Esas familias no pueden seguir esperando".