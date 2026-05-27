Kusanovic le responde a Karim Bianchi: No está nunca en la sala o no va

Santiago, 5 de junio de 2023. La Comisión de Seguridad Pública del Senado trata la situación que enfrentan establecimientos educacionales en materia de seguridad y paralizaciones de actividades pedagógicas derivadas de,tomas, de sus recintos. Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

Senadores independientes por la Región de Magallanes se enfrascaron en una fuerte disputa. El segundo dijo de su par que es "un ignorante que no sabe cómo vota", y hubo réplica.

No para la disputa entre los senadores de la Región de Magallanes, los independientes Alejandro Kusanovic (cupo RN)y Karim Bianchi.

Este último lo tildó de "ignorante que no sabe cómo vota" y que cuando tiene que sufragar, "le pregunta al senador Carlos Kuschel (RN) o al senador Rojo Edwards (IND-RN), quienes le levantan el dedito para que vote".

En radio Universo, Kusanovic le respondió que "yo no tengo ningún problema con él. No estoy atacando ni peleo con el senador Bianchi. No sé qué problema tiene él conmigo y qué le molestó de mí".

Kusanovic añadió que "yo no estoy para estas cosas, para inventos del señor Karim Bianchi. Eso es pura mentira. Tengo una relación muy buena con Carlos Kuschel y soy amigo de Rojo Edwards. Siempre se comparte y se hablan, sobre todo con las personas que están en las comisiones. Pero nadie me dice qué votar, pues ya soy grandecito. Al señor Karim Bianchi le dirán qué votar, si es que va, porque generalmente no está nunca en la sala o no va".

Y agregó que "mi pelea no es con él, es con el gobierno. Esto viene desde la última semana de enero, cuando el gobierno negoció a espaldas mías con ellos (en referencia al senador y a su padre, el diputado Carlos Bianchi)".

Kusanovic precisó que "no estoy molesto con ellos, quienes hicieron el juego que hacen siempre y al que están acostumbrados de forma permanente. Ellos son los Bianchi, están acostumbrados a negociar su voto permanentemente".

Por otra parte, el senador explicó por qué rechazará la megarreforma del gobierno cuando llegue a la Cámara Alta la semana que viene.

"Me voy a transformar en una tercera oposición. Todavía no, pero creo que voy a terminar ahí. Voy a votar en contra general y después veré si hay algo que realmente valga la pena votar a favor. El proyecto tiene un montón de problemas. Estoy trabajando también en eso", cerró.