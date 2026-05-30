Kusanovic: "No tenemos que ponerle la pata encima a la gente y hacerla sufrir"

Chile.- Senador Kusanovic anuncia rechazo a megarreforma: Exige negociar con el Gobierno - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 30 May. (ATON) -

El senador por Magallanes explicó su "voto protesta" contra la megarreforma y se sigue mostrando crítico por los pasos que ha dado el Gobierno de José Antonio Kast.

El senador independiente (ex Renovación Nacional) Alejandro Kusanovic defendió su voto protesta contra la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast y acusó una decadencia en la política chilena.

Todos nos quejamos de la política y de repente se avalan negociaciones medias truchas , aseguró en una entrevista con Radio Bío Bío el parlamentario por la Región de Magallanes.

Cuando tú estás vendiendo un proyecto, tú tienes que seducir a los ciudadanos, tienes que contarles cuál es tu objetivo. Por lo tanto, yo creo que acá no se ha contado bien y no ha habido una seducción por parte del Gobierno ( ) Sabemos que no hay plata, sabemos que hay un montón de problemas, pero no tenemos que ponerle la pata encima a la gente y hacerla sufrir. También tenemos que darle algún alivio por algún lado , criticó Kusanovic sobre su posición en relación a la megarreforma.

Y agregó que yo creo que en Chile tenemos un problema. De hecho, yo hice una acusación hace poco de las negociaciones que está haciendo el Gobierno con otro sector político en mi región. Lo que yo estoy haciendo es un voto de protesta que de repente no se ha entendido bien, como que yo quiero negociar no. O como que a mí no me dieron los cargos, no. Acá el problema es otro: Que el gobierno negoció a espaldas del diputado y del senador con otro sector político que es de un sector que no es del lado nuestro .

Para el senador el Gobierno de Kast negoció con ellos, pero a espaldas de la gente que pertenece al gobierno. Este tipo de cosas no se puede hacer, negociar a escondidas. Y lo otro, tampoco se puede estar negociando con sectores que no representan a nadie por conseguir un voto .

Yo estoy protestando contra eso y creo que el Gobierno tiene que aprender a negociar, y todos los gobiernos, no solamente este, con sectores organizados. Acá tiene que negociar con el Partido Socialista; no puede ser que una reforma se negocie pirquineando votos y traicionando a los que pertenecen al gobierno , agregó el parlamentario.

Y llamó a cambiar esta manera de hacer política y ese es un tema que yo lo estoy planteando ahora con mi voto-protesta que estoy haciendo, porque la política en Chile tiene un problema: se está en esta posición de negociar a espaldas de los parlamentarios del sector, de negociar con otros sectores más de izquierda, a escondidas de los parlamentarios en forma desleal

Este tipo de cosas hay que terminarlas; no puede ser que se negocien los votos individualmente, que hagan lo que quieran, que el Gobierno se preste para este tipo de cosas. Es un tema que tenemos que cambiar y tenemos que negociar con grupos organizados como el Partido Socialista, etc , aseguró.

Consultado por una eventual acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, Kusanovic aseguró que en Chile tenemos que irnos acostumbrando a asumir las responsabilidades de lo que hacemos. Yo creo que hoy en día nadie quiere asumir responsabilidades; las instituciones del Estado no están funcionando, por lo tanto, si hay alguna irregularidad o algún tema, hay que investigarlo y rápidamente .

No puede ser que, pasados los seis meses, tú te liberes de toda responsabilidad por lo que pasó si de repente las cosas salen a flote después de los seis meses. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad administrativa tiene que aumentarse sobre cuatro años , finalizó el senador por Magallanes.