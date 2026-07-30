Chile.- Laboratorio notifica que exsubsecretario no ha pedido contramuestra

Chile.- Cadem: El 98% está de acuerdo con exámenes de droga a las autoridades - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

El Laboratorio Corthorn Health Limitada dio a conocer que el exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez no ha solicitado una contramuestra tras dar positivo a un examen de droga realizado en junio.

El Laboratorio Corthorn Health Limitada dio a conocer que el exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez no ha solicitado una contramuestra tras dar positivo a un examen de droga realizado en junio.

A través de un comunicado, el laboratorio explicó que "ante la existencia de un resultado positivo, no concluyente o impugnado, la autoridad examinada tiene derecho a solicitar el análisis de la contramuestra. Dicho análisis constituye la instancia definitiva dentro del procedimiento de control de consumo".

Pese a ello, recalcaron que "este derecho debe ser ejercido conforme a la oportunidad, condiciones y procedimiento establecidos en la propuesta técnica, no pudiendo ser modificado unilateralmente por el interesado, ya sea respecto del laboratorio encargado de efectuar el análisis, la metodología aplicable o los plazos definidos para su ejecución".

En esa línea, indicaron que el exsubsecretario solicitó que la contramuestra fuese tomada en otro laboratorio, lo que estaría contemplado en la normativa.

"El procedimiento de análisis de contramuestra requiere mantener la continuidad, trazabilidad y condiciones documentadas desde la obtención de la muestra original hasta la emisión del resultado definitivo. El traslado de la contramuestra a un tercer laboratorio, ajeno al proceso licitado y no contemplado en las bases que regulan el procedimiento, interrumpiría dicha trazabilidad, afectando la validez y certeza del análisis", indicó el Laboratorio Corthorn Health Limitada.

Asimismo, argumentaron que la intervención de un laboratorio distinto al designado "impediría garantizar que el análisis sea realizado bajo las mismas condiciones técnicas, metodología, estándares de calidad y criterios de acreditación utilizados en el procedimiento original. En consecuencia, el resultado obtenido no podría ser considerado plenamente comparable ni equivalente al proceso inicialmente ejecutado".

Además, señalaron que "las bases de licitación constituyen la normativa que regula el servicio contratado y determinan las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse el procedimiento de control. Estas no contemplan la facultad del examinado para disponer, con posterioridad, de un laboratorio alternativo ni para modificar los plazos o etapas formalmente establecidos".

Desde el laboratorio mencionaron que el 24 de junio se realizó un primer análisis el cual dio resultado positivo. Posteriormente, el 8 de julio se efectuó un nuevo análisis sobre la misma muestra, que también dio positivo.

"El resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes, efectuadas en momentosdistintos y bajo la misma metodología analítica, lo que demuestra la confiabilidad,reproducibilidad y robustez del procedimiento aplicado", subrayaron.