"Laminazo": Falsos compradores asaltaron a vendedor de láminas del mundial

Santiago, 28 de mayo de 2026. Don Julio Malvino posee un kiosko ubicado en Alameda con Morande, junto al Palacio La Moneda en donde vende e intercambia laminas del Mundial de Futbol desde hace decadas y en cada fiesta del deporte se llena de fanaticos - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

La víctima del insólito hecho logró rescatar las cajas con las láminas, pero sufrió el robo de su billetera con 50 mil pesos en efectivo. Los delincuentes huyeron efectuando disparos al aire en la comuna de Estación Central.

Un nuevo tipo de delito ocurrió ayer en la tarde en la comuna de Estación Central de la Región Metropolitana: El "laminazo".

En efecto, dos sujetos simularon la compra de láminas del Mundial de Fútbol 2026 y asaltaron al vendedor que contactaron por redes sociales.

La víctima logró rescatar las cajas con las láminas, pero sufrió el robo de su billetera con 50 mil pesos en efectivo. Los delincuentes huyeron efectuando disparos al aire.

El insólito "laminazo" se produjo en calle Las Acacias, hasta donde concurrió Carabineros a verificar el hecho, el que fue informado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Al respecto, el teniente Patricio Andrade informó que "se concurre al lugar por un llamado por disparos que se estaban efectuando en la vía pública, se entrevista a la víctima, quien indica que estaba vendiendo láminas del mundial de fútbol por redes sociales".

Añadió que la víctima "contacta con un comprador, acuerdan el punto de reunión y al momento de reunirse en el lugar el comprador con el acompañante habrían exhibido un arma de fuego tipo pistola para intimidar al denunciante".

"El fin de esto habría sido sustraerle las cajas con las láminas del mundial para posteriormente huir del sitio del suceso, solamente alcanzan a sustraer la billetera del afectado y 50 mil pesos en efectivo, la víctima se resiste logrando recuperar las cajas", agregó.

"Durante la interacción que mantiene el vendedor con el comprador se habría iniciado un forcejeo donde se habrían percutado cuatro disparos por parte de los supuestos compradores hacia la vía pública con el fin de intimidar a la persona afectada, no hay lesionados", cerró el oficial.