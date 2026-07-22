Leandro Kunstmann denuncia nguillatún autorizado para "El Rana" en Valdivia

Santiago, 9 de octubre de 2023 Se realiza marcha por el dia de la raza en el centro de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El diputado del Partido Republicano denunció que Gendarmería autorizó la realización de una ceremonia mapuche en el Hospital de Valdivia en favor de Carlos Cancino Tapia, alias "El Rana", imputado por el homicidio del cabo Eugenio Naín e involucrado en la muerte del suboficial mayor Marco Cosme.

El diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano) denunció que Gendarmería autorizó la realización de un nguillatún en el Hospital de Valdivia para Carlos Cancino Tapia, alias El Rana , imputado por el crimen del cabo Eugenio Naín y próximo a ser formalizado por el homicidio del suboficial mayor Marco Cosme.

De acuerdo con lo señalado por el parlamentario, nos llegó un documento de Gendarmería en donde se le da permiso al delincuente responsable del asesinato del cabo Marcos Cosme, y posiblemente también del cabo Naín. Se le permitió hacer un nguillatún en el Hospital de Valdivia .

Dicha a autorización fue emitida por el director regional subrogante de Gendarmería en Los Ríos, Luis Povea Pavez, y permitió la realización de la ceremonia ancestral mapuche el pasado 17 de julio, entre las 10:00 y las 11:00 horas, con al menos cuatro personas autorizadas para asistir al recinto hospitalario.

La denuncia ocurre en medio de la investigación contra Cancino, sobre quien se decretó prisión preventiva tras ser imputado por el homicidio del cabo Naín, ocurrido en 2020 en La Araucanía.

Además, este será formalizado por el homicidio del suboficial mayor Marco Cosme y por el homicidio frustrado de otros dos funcionarios policiales durante el operativo realizado en Valdivia.