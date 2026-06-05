Líder de alcaldes le ofreció disculpas al Presidente Kast por pifias de ediles

Santiago 7 de mayo 2026. La comision de Hacienda de la Camara de Diputados discute y vota en general el proyecto de ley para la reconstruccion nacional y el desarrollo economico y social, Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 6 Jun. (ATON) -

Gustavo Alessandri, jefe comunal de Zapallar, se refirió a lo sucedido en el encuentro nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades y dijo que "la relación con La Moneda está mejor que nunca".

Luego de los tensos momentos vividos el jueves por el Presidente José Antonio Kast durante su participación en el encuentro nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) en La Serena, el presidente de esa agrupación le ofreció disculpas al mandatario.

El edil de Zapallar y líder de la AChM, Gustavo Alessandri, se refirió a los gritos y pifias contra Kast cuando iba a hablarle a la audiencia, iniciados por los jefes comunales de Peñalolén y de Tierra Amarilla, Matías Toledo y Cristóbal Zúñiga, respectivamente.

"Agradezco que el Presidente Kast haya leído nuestro acuerdo del municipalismo de transversalidad y que haya dedicado tiempo a ello, que por supuesto puede tener opiniones diferentes Lo importante es coincidir, y eso es lo que hemos hecho en este acuerdo entre distintos pensamientos políticos, distintas realidades de administraciones y distintas realidades territoriales", indicó Alessandri en dichos recogidos por Emol.

Y añadió que "le pido disculpas (al mandatario), porque no es posible que dos alcaldes pifien al Presidente de la República en una actividad solemne y formal de la Asociación Chilena de Municipalidades. No por eso vamos a empañar todo el trabajo realizado con La Moneda, con el Poder Ejecutivo y con los distintos legisladores, ya que estamos avanzando".

El alcalde de Zapallar dijo que "hemos llegado a un consenso de que hoy día la relación con La Moneda está mejor que nunca. Nos han sentado en la mesa, estamos proponiéndole alternativas, llegamos a escucharnos y también coincidimos en algunos temas En otros puntos nos falta, pero hemos podido establecer una relación".