Líderes latinoamericanos felicitan a Kast por su victoria electoral en Chile

Archivo - José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano Chileno, durante la convención política Europa Viva 24 organizada por el partido español de extrema derecha VOX en Madrid - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Argentina, Bolivia y Paraguay han felicitado al candidato ultraderechista José Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ha tenido lugar este domingo en Chile y en la que ha conseguido imponerse con cerca del 60 por ciento de los votos a la candidata de izquierdas, Jeannette Jara.

El mandatario argentino, Javier Milei, ha celebrado el "aplastante triunfo de (su) amigo" con una publicación en su cuenta de la red social X, donde ha manifestado su "enorme alegría" por los resultados electoral en el país vecino.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", ha afirmado en la misma plataforma, poco antes de difundir un mapa del continente remarcando los distintos gobiernos en un territorio en el que "la izquierda retrocede (y) la libertad avanza", ha festejado.

Desde Bolivia, el presidente Rodrigo Paz ha felicitado a Kast por su "gran triunfo en Chile" y ha subrayado que se trata de "una victoria de los valores que compartimos".

"Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile", ha agregado en un escueto mensaje en redes sociales.

Por su parte, el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, ha manifestado sus "sinceras felicitaciones" en primer lugar a los chilenos por una jornada electoral que ha calificado de "ejemplar", y al "apreciado" Kast por su victoria en los comicios. "Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países", ha señalado.