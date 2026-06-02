Lincolao descartó despidos y justificó suspensión de las becas al extranjero

Valparaiso, 1 de junio 2026. La ministra de Ciencia Ximena Lincolao durante la Comision de Ciencia de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, asistió ayer en la tarde a la comisión sectorial de la Cámara de Diputados para abordar los recortes presupuestarios en su cartera y eventuales despidos

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, asistió ayer en la tarde a la comisión sectorial de la Cámara de Diputados para abordar los recortes presupuestarios en su cartera y eventuales despidos

Sobre esto último, la ministra aseveró que "no hay planes de desvinculación masiva, nunca los ha habido"

"El ministerio tiene aproximadamente 130 personas activas incluyendo seremías, en la administración central habrá 75, 80. Entonces, una desvinculación de 48 nos dejaría sin personas", añadió.

Acerca de la salida del subsecretario Rafael Araos, quien afirmó que recibió instrucciones para las desvinculaciones, Lincolao aseguró que fue una decisión adoptada "entre las dos partes"

"Le deseamos lo mejor en su carrera. Para nosotros ese tema está superado", recalcó la ministra.

En cuanto al ajuste de presupuesto, la ministra dijo que se trata del 3% solicitado por Hacienda a todas las carteras, y confirmó que presentó una propuesta a la Dirección de Presupuestos.

Su propuesta considera la suspensión de la asignación de becas de magíster y de posdoctorados al extranjero para este año.

"Nos llamó la atención que no hay una medida de movilidad socioeconómica en este programa. Entonces, no se puede establecer si este tipo de beca puede ayudar a una persona o a su familia a tener este beneficio", explicó.

También expuso que "se han dado más de 12 mil becas, pero más de mil personas han tomado más de una beca y hay casos de personas con tres programas. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que la persona vaya, estudie y vuelva y retorne el beneficio al país".