Lincolao por incumplimientos en Becas Chile: Es una falta de responsabilidad"

Chile.- Becas Chile: 1.666 becarios en incumplimiento deben $92 mil millones al Fisco - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se refirió a la polémica luego que la cartera detectara a 1.666 que no han cumplido con la devolución exigida en el marco de Becas Chile.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se refirió a la polémica luego que la cartera detectara a 1.666 que no han cumplido con la devolución exigida en el marco de Becas Chile.

En conversación con Agricultura, Lincolao explicó que Becas Chile se creó para seleccionar egresados de universidades para que hicieran estudios de magíster, doctorado o postdoctorado de alto nivel en el extranjero y retornaran al país a expandir esas capacidades en Chile .

Era un programa que financia el arancel, la matrícula, la manutención de la persona y su familia, en el extranjero para que vuelvan ( ) En general, ha habido muchos problemas de gestión en cuanto al control de este programa; vemos problemas de cumplimiento desde el 2008″, detalló.

La secretaria de Estado afirmó que "el 33% de los becarios han regresado. Hay un 46% que está en proceso de retribución, y los que no han cumplido son el 14% del total. La mayoría ha regresado y ha cumplido".

"Pero este 14%, que son 1.666 personas, un total de $92 mil millones, equivalente a la construcción de 2.500 casas, a 7.500 subsidios habitacionales; es un número bastante alto", añadió.

La titular de Ciencias sostuvo que "si esta tendencia sigue (...) el riesgo es que $481 mil millones en el 46% también se pierda. Hay un riesgo de que esta tendencia crezca" y apuntó a "una falta de control y también es una falta de responsabilidad por parte de los 1.666 becarios, porque cuando firman el contrato, ellos tienen la responsabilidad de retornar".

"No hay ningún control sobre asistencia, y tampoco seguimiento a través de los años de qué pasa con esa persona , precisó.

La ministra mencionó que el diseño del programa no exige una retribución efectiva de la inversión y es una inversión masiva. Hemos invertido más de $690 mil millones en este programa para 11.340 becarios. Entonces, el retorno debería ser muy específico sobre esa inversión .

Este programa tiene que ser parte de una visión mucho más sistémica. Estratégica. Del desarrollo profesional, del talento chileno para potenciar la economía chilena, el desarrollo económico, y que le llegue a todas las personas , recalcó.