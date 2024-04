Chile llama a consultas a su embajador en Venezuela por las dudas de Caracas sobre la existencia del Tren de Aragua

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha informado este jueves de que hay llamado a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, como respuesta a las polémicas declaraciones vertidas desde Caracas y en las que se puso en duda la existencia de la banda criminal conocida como Tren de Aragua, con presencia en varios países de la región.

Con esta medida, las autoridades chilenas buscan "poder recabar información detallada sobre la situación actual" en Venezuela, y evaluar también "todas las medidas que sean necesarias para proteger la seguridad y los intereses" de la población, según ha relatado el presiden Boric.

"En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos producto de la crisis que se vive en ese país, la mayoría de la gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región", ha añadido.

En este contexto, el mandatario chileno ha reprochado al Gobierno de Venezuela que no colabore con otras naciones sudamericanas, pero sí lo haga con Estados Unidos. "Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación", ha zanjado.

Horas antes de este anuncio, la portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, había reconocido que Santiago de Chile estaba "evaluando" la posibilidad de llamar a consultas al embajador Gazmuri como respuesta a las polémicas declaraciones del ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

Gil dijo el lunes tras un encuentro con su homólogo colombiano que el Tren de Arauga es en realidad una "ficción" creada por medios internacionales, pese a que las autoridades chilenas han atribuido a la actividad de la banda parte del repunte de la criminalidad.