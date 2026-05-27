Llaman al gobierno a transparentar cifras y abrir diálogo por apuestas online

Valparaiso, 2 junio 2023. Tematicas sitios de apuestas deoprtivas online. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

Senadores de oposición de la comisión de Economía dicen que el Ejecutivo no ha hecho trabajo prelegislativo acerca del proyecto, cuestionaron los cálculos fiscales y solicitaron una mesa técnica.

Tres senadores de la comisión de Economía manifestaron su preocupación por la forma en la que el gobierno está impulsando el proyecto que regula las plataformas de apuestas online.

Los parlamentarios opositores Gastón Saavedra (PS y presidente de la instancia), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) advirtieron en una declaración que la discusión no puede sólo verse sólo reducida a una estimación de lo que recauda el fisco.

Los otros dos integrantes de la comisión, quienes no se sumaron a la declaración, son Carlos Kuschel (RN), y Matías Walker (Demócratas).

Los firmantes del texto agregaron que pese a que el Ejecutivo anunció una eventual recaudación cercana a los 300 millones de dólares, hasta ahora no ha existido una instancia formal de diálogo técnico ni político con la comisión de Economía del Senado, donde hoy es tramitada la iniciativa en segundo trámite constitucional , con cerca de 477 indicaciones pendientes.

También indicaron que las proyecciones entregadas por el gobierno difieren de informes financieros previos, que estimaban una recaudación de entre 80 y 180 millones de dólares.

Los tres senadores de la oposición enfatizaron que el debate sobre las plataformas de apuestas online debe considerar no solo aspectos tributarios, sino que también el impacto social y de salud pública asociado al crecimiento de esta industria.

En esa línea, alertaron sobre los riesgos de ludopatía, especialmente en jóvenes, además de la necesidad de fortalecer la fiscalización, transparentar el origen de las inversiones y prevenir delitos como el lavado de dinero y posibles conflictos de interés.

Los parlamentarios también cuestionaron que el Ejecutivo haya instalado el debate de forma principal a través de declaraciones públicas, sin contar con una estrategia legislativa clara ni trabajo prelegislativo con el Senado.

Por último, llamaron al gobierno y esencialmente al Ministerio de Hacienda a transparentar los cálculos de recaudación, conformar una mesa técnica de trabajo y avanzar en una regulación integral que permita recaudar de manera eficiente, pero también proteger la salud mental, la transparencia y la fe pública.