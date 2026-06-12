Locura por las acciones de Space X: La demanda es de 350.000 millones de dólares

Elon Musk antes del comienzo de la sesión del viernes REMITIDA / HANDOUT por NASDAQ 12/6/2026 - NASDAQ

Santiago 12 Jun. (ATON) -

la histórica operación registró pedidos de acciones por parte de inversores institucionales por valor de más de 250.000 millones de dólares, mientras que inversores particulares habrían solicitado acciones por más de 100.000 millones de dólares.

La salida a bolsa de SpaceX habría atraído una demanda de más de 350.000 millones de dólares por parte de inversores institucionales y minoristas, según indicaron a Bloomberg fuentes cercanas al asunto.

En su apertura ha levantado 75.000 millones de dólares, convirtiéndose así en la mayor oferta pública de acciones de la historia. Y de paso, dejaron a su propietario, Elon Musk, a un paso de convertirse en el primer billonario (millones de millones) de la historia.

La salida a bolsa de las acciones de SpaceX implica una capitalización de mercado de 1,77 billones (millones de millones) de dólares para la compañía, elevando en unos US$188.000 millones la fortuna del empresario de origen sudafricano, hasta alcanzar una cifra estimada de US$982.000 millones.

Luego, la histórica operación registró pedidos de acciones por parte de inversores institucionales por valor de más de 250.000 millones de dólares, mientras que inversores particulares habrían solicitado acciones por más de 100.000 millones de dólares.

Las acciones de la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk comenzaron a negociarse este viernes en el Nasdaq de Nueva York y Texas con el símbolo 'SPCX' y algunas de las principales plataforma de predicción, como Polymarket, apuntan a que el primer precio al cotizar oscilará entre los 150 y los 200 dólares, lo que implicaría una subida del 11% al 48% en su debut.

MUSK TOCÓ LA CAMPANA

Elon Musk, empresario fundador y consejero delegado de SpaceX, ha sido el encargado de tocar la campana para dar comienzo a la sesión de este viernes en el Nasdaq con motivo del esperado debut bursátil de la compañía aeroespacial.

El hombre más rico del planeta ha recordado los inicios de SpaceX "en un almacén" hasta protagonizar hoy la mayor OPV de la historia, en la que ha levantado 75.000 millones de dólares (64.953 millones de euros), allcanzado una valoración de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros) antes de que sus acciones comiencen este viernes a negociarse.

"Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura!", ha reconocido Musk, para quien el proyecto tenía "menos del 10% de posibilidades de éxito", aunque ha defendido la importancia de intentarlo a pesar de todo.

"Si no lo hacemos, si no hay una nueva empresa que se adentre en el espacio, nunca seremos una civilización verdaderamente espacial", ha afirmado al referirse a la posibilidad de impulsar la vida multiplanetaria, "para crear Star Trek" y convertir en realidad los emocionantes futuros de ciencia ficción que leímos.

"De eso se trata SpaceX: de sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante. Un futuro para todos", ha asegurado antes de dar comienzo a la sesión del viernes en el Nasdaq.