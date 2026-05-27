Longton responsabiliza por recortes a "mala administración de Boric"

Valparaiso, 19 de enero 2026 Punto de prensa del diputado Andres Longton Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que fue anunciada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que fue anunciada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

En conversación con Duna, Longton apuntó "al mal desempeño económico y cómo fueron mal llevadas las cifras por parte del gobierno del expresidente Boric. Pareciera -hay que averiguar e investigar si esto fue deliberado o no- pero hay un antecedente previo que fue cómo calcularon los gatos en relación a los ingresos los últimos años, y rompieron la regla fiscal de manera bien grosera".

"Parece haber, más que una confusión y un enredo, un intento del gobierno del expresidente Boric por gastar mucho más de lo que realmente tenía, para efectos de justificar su programa y propuestas, y dar un diseño que, en ese momento les acomodaba, pero heredándole todo esto al gobierno de Kast", indicó.

En ese sentido, sostuvo que la oposición "crítica por los recortes que se están haciendo cuando evidentemente eso se debió a una mala administración del expresidente Boric particularmente del exministro Grau".

Respecto de la acusación constitucional, el parlamentario dijo compartir "la tesis de la senadora Núñez de que esto no facilita el diálogo frente a la Megarreforma que está en el Senado".

Y mencionó que si bien tenemos un problema respecto a como calculó los gastos el expresidente Boric, estamos frente a quizás el proyecto más importante del Presidente Kast, por lo tanto, me parece que el clima tiene que estar acorde a ello .

Longton además llamó a evaluar con cautela los pasos a seguir respecto. Hay que tener todos los elementos sobre la mesa para efectos de evaluar la viabilidad de avanzar o no en esto. No es tan simple la ecuación , precisó.

Por otro lado, el senador abordó la discusión sobre la megarreforma y comentó que el lunes se reunieron con el ministro Quiroz para "manifestarle nuestro total apoyo a la reforma, pero también haciéndole algunos puntos que para nosotros son relevantes".

Sobre la necesidad de generar consensos, Longton manifestó que a proyectos como este, le da más estabilidad, previsibilidad y certeza, cuando traspasa las fronteras políticas de un determinado sector , expresó.

Finalmente, Longton advirtió quq si no hay apertura, sino que una apariencia y van a rechazar todo a pesar de poder acordar ciertos aspectos de la reforma, para qué vamos a perder el tiempo .