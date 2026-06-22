Longueira afirma que PDG es principal competidor de la UDI, no Republicanos

Santiago, 22 de octubre 2025. Veredicto en caso SQM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El exsenador abordó su retorno a la primera línea política y defendió la necesidad de reconstruir una coalición de centroderecha amplia que les permita seguir en el poder por varios años.

El exsenador de la UDI, Pablo Longueira, quien anunció su regreso a la política, aseguró que el principal competidor del gremialismo entre el electorado popular de la derecha no es el Partido Republicano, sino que el Partido de la Gente.

Mi principal motivación en este regreso es contribuir a fortalecer la coalición que respalda al gobierno y generar condiciones para que el sector pueda mantenerse en el poder más allá de un solo período presidencial , aseguró Longueira en entrevista con Radio Pauta.

Y aseguró que la derecha enfrenta el desafío de organizar una mayoría política estable por lo que criticó fuertemente las tensiones que han surgido entre los distintos partidos del sector. No puede ser que entre nosotros nos descalifiquemos. Que se use el término de derechita cobarde , cuestionó el exsenador.

Hay gente que cree que tiene una superioridad moral, que se cree más valiente que otro. La historia de la UDI demuestra una fuerte presencia territorial y una vinculación con sectores populares, esa es nuestra historia , aseguró Longueira.

Justamente en relación con ese punto, el exsenador planteó que uno de los desafíos centrales de su partido es recuperar la llamada UDI popular . Y según el histórico dirigente el principal competidor en ese espacio no es el Partido Republicano, sino el Partido de la Gente.

Nosotros ese espacio lo vamos a disputar con el Partido de la Gente. Ellos son los que tienen ese espacio , aseguró Longueira.

El exsenador agregó que el fenómeno representado por Franco Parisi ha logrado conectar con un electorado que históricamente fue relevante para la UDI. Incluso afirmó que Parisi hoy día está en la segunda vuelta, lo que refleja el peso político que tiene .

En la entrevista, al gremialista se le consultó por los primeros meses de la administración de José Antonio Kast.

Hubo una caída por el diseño inicial del Gobierno y por ciertas decisiones políticas, pero valoro los cambios realizados en el gabinete, pues permitieron estabilizar la situación política , aseguró.

A su juicio, el Ejecutivo corrigió oportunamente problemas que afectaban especialmente el área de seguridad y la coordinación política. Destaco, especialmente, la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad. Creo que el gobierno reaccionó a tiempo frente a las dificultades iniciales .

Para el exsenador la principal debilidad del oficialismo sigue siendo la falta de una coalición estructurada que respalde al Ejecutivo de manera coordinada .

Y explicó, que esa situación quedó reflejada en las diferencias que surgieron en torno a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Para mí el problema de la acusación es que demuestra que no hay coalición , aseguró.