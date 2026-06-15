Longueira plantea coalición de derecha "para darle a Chile dos o tres gobiernos"

Santiago, 01 de febrero de 2023. Juicio oral en el Caso SQM en el Tercer tribunal oral en lo penal de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 15 Jun. (ATON) -

El excandidato presidencial confirmó que competirá por encabezar de nuevo a la UDI, partido que según él, "perdió el estilo".

El expresidente de la UDI Pablo Longueira, llamó a "armar una coalición para darle a Chile dos o tres gobiernos".

Además, el exparlamentario y exministro dijo que "ese es el esfuerzo político que hay que hacer hoy día".

En entrevista con Radio Infinita, Longueira recalcó que "lo importante es armar una coalición para mantener la diversidad en la derecha".

Explicó que "en la derecha cuesta mucho mantener esa unión y la diversidad, es algo muy complejo Entonces, creo que eso falta. Hay un déficit político enorme".

Respecto de los tres primeros meses de gobierno del Presidente José Antonio Kast, destacó que "afortunadamente se hicieron los ajustes".

"Era bastante obvio el nivel de improvisación en un tema tan importante como es la seguridad, siendo el tema con el cual se ganó, y hay muchas expectativas humanas. Me parece extraordinario el cambio", puntualizó en referencia al nombramiento de Martín Arrau por Trinidad Steinert.

COMPETIRÁ POR LA PRESIDENCIA UDI

Longueira además confirmó que competirá por ser de nuevo presidente de la UDI, indicando que "parte del esfuerzo que yo busco al volver a presidir la UDI es precisamente formar una coalición, la del 62%, y tratar de proyectar dos o tres gobiernos más".

Según el exministro, la UDI "ha perdido el estilo, sin querer personalizarlo en Guillermo (Ramírez, diputado y actual presidente del partido). Tomé la decisión de competir en la elección interna, de intentar presidir la UDI, para que vuelva a ser ese proyecto de la UDI popular que hizo que miles de personas ingresaran (a la colectividad)".

Longueira dijo que "la UDI siempre fue a hacer derecha donde no hay derecha. Tiene una vocación distinta a ser un partido político, por lo que nosotros no somos un partido político más. No es que seamos superior a otros, pero la vocación de Jaime Guzmán, de los fundadores de la UDI, es de un partido que se fue al mundo de los pobres, donde no hay derecha".

Y recordó que "fuimos ahí a conquistar corazones, a conquistar personas, y a eso es a lo que tiene que volver la UDI".

"Para nosotros no tiene sentido estar peleando el 30% de la derecha del país, pues nuestra vocación es construir derecha donde no hay derecha", indicó.

Cerró diciendo que se podría incorporar a la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien fue quinta en la última elección.

"Ella tiene mucho que aportar. Es una gran figura y tiene una tremenda experiencia. Obviamente hubo muy mal resultado, pero eso no significa que no sea una persona que pueda seguir sirviendo a Chile".