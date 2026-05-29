Lula por declaración de grupos terroristas: "No somos república bananera"

Santiago, 21 de julio 2025. Declaracion Conjunta de los presidentes invitados a la reunion de alto nivel, Democracia Siempre, en el Palacio de la Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado este viernes la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir en su lista de grupos terroristas a las dos mayores organizaciones criminales del país.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado este viernes la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir en su lista de grupos terroristas a las dos mayores organizaciones criminales del país y ha advertido de que de esta manera se está abriendo la posibilidad a una intervención militar.

"Estoy muy triste con la noticia", ha reaccionado a la medida del Departamento de Estado de incluir a Comando Vermelho (CV) y a Primer Comando de la Capital (PCC) en su lista de grupos terroristas, una demanda que el precandidato opositor Flávio Bolsonaro planteó al presidente Donald Trump esta semana en su visita a Washington.

Lula ha subrayado que han sido varias las leyes que han sacado adelante para combatir el crimen organizado y que no van a tolerar que se les trate como "niños" o como una "república bananera". Asimismo, ha puesto de relieve que las armas con las que refuerzan estos grupos llegan desde Estados Unidos, en cuyo territorio se permite a muchos de estos criminales blanquear su dinero conseguido ilícitamente.

"Brasil está dispuesto a trabajar para combatir el crimen organizado y vamos a empezar por su estado de Delaware, donde se blanquea dinero de brasileños", ha denunciado en un acto de Petrobras en el estado de Sergipe, informa el portal G1.

"Ellos no son los terroristas que Trump quiere, Trump quiere a Usama bin Laden (...) y nosotros queremos los terroristas brasileños que están ahí", ha expresado Lula, en alusión a algunos implicados en la trama golpista de 2022, que se encuentran en Estados Unidos a la espera de resolver sus solicitudes de asilo.

Es el caso del antiguo responsable de la agencia de Inteligencia de Brasil, Alexandre Ramagem, detenido brevemente hace un mes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). "Está escondido ahí", ha dicho Lula, que también ha citado al empresario brasileño Ricardo Magro.

"Empecemos por entregar al mayor contrabandista de combustible del país (...) Él vive en Miami. Le di a Trump su nombre y una foto de su casa. Si quieren combatir el crimen organizado, entreguen a los nuestros que están en Estados Unidos", ha reclamado Lula aludiendo a Magro, presidente del Grupo Refit, un conglomerado empresarial del sector del petróleo y sus derivados.

Lula también ha aprovechado para acusar a la familia Bolsonaro de "traicionar a la patria" yendo a Estados Unidos a "pedir la intervención" del país. "Si fueran a pedir la intervención para detener milicianos, se quedan ahí presos", ha ironizado.

El Gobierno ha emitido durante esta jornada también una nota de rechazo en la que valoran como "deplorable" las maniobras de la familia Bolsonaro para intentar que gobiernos extranjeros adopten "medidas unilaterales" contra el país que además de debilitar la lucha contra el crimen pongan en riesgo la vida de la personas.

"La soberanía nacional es innegociable. Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos. Quienes definen cómo el crimen es clasificado y combatido dentro de Brasil son los brasileños con sus instituciones, sus leyes y sus fuerzas de seguridad", ha zanjado el Gobierno.