Lula felicita a Fujimori tras su proclamación oficial como presidenta de Perú

(Foto de ARCHIVO) El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto público en Brasilia REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la - PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT

Santiago 4 Jul. (ATON) -

"Felicito a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales peruanas. Le deseo mucho éxito en el ejercicio de su mandato y en la importante tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo", aseguró el mandatario brasileño

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió sus mejores deseos a la recién proclamada presidenta de Perú, Keiko Fujimori, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) peruano haya ratificado su elección tras superar al candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios el pasado 21 de junio, convirtiéndose en la novena jefa de Estado en apenas una década.

"Felicito a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales peruanas. Le deseo mucho éxito en el ejercicio de su mandato y en la importante tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo", declaró el presidente brasileño, que hasta ahora no se había pronunciado en relación a los comicios presidenciales del país andino.

Lula manifestó su voluntad de "avanzar en una ambiciosa agenda bilateral" con Perú, país al que se ha referido como "hermano" con el que no solo comparte una extensa frontera, sino también "profundos lazos humanos".

"Cuente con Brasil para que construyamos juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana", añadió el mandatario, que adelantó que entre las áreas de cooperación contempladas en esa futura agenda compartida figuran -entre otros- la ampliación del comercio y las inversiones, la integración de las infraestructuras logísticas y digitales, la lucha contra el hambre y la pobreza, la protección de la Amazonía y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Las palabras de Lula llegan después que el jefe del JNE recordara que la proclamación de Fujimori "nace de la voluntad soberana de millones de peruanos que mediante el sufragio han decidido libremente quién conducirá el destino de la República durante el próximo periodo constitucional".

Desde el ente electoral consideraron además que estas elecciones han "representado uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales" de la historia reciente de Perú.