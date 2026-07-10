Lula informa "compromiso" de Petro para entrega pacífica del poder en Colombia

Santiago, 21 de julio 2025. Declaracion Conjunta de los presidentes invitados a la reunion de alto nivel, Democracia Siempre, en el Palacio de la Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 10 Jul. (ATON) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que su par colombiano Gustavo Petro le comunicó su "compromiso" con una transición pacífica en su país, de cara a la entrega del poder al derechista Abelardo de la Espriella en agosto próximo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que su par colombiano Gustavo Petro le comunicó su "compromiso" con una transición pacífica en su país, de cara a la entrega del poder al derechista Abelardo de la Espriella en agosto próximo.

"Esta mañana he recibido una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro. Hemos hablado de temas de la agenda bilateral y sobre la situación política en Colombia", ha informado el líder brasileño en un mensaje en redes.

Lula da Silva ha agregado que "al indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro destacó el tiempo trabajado juntos y reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica".

En esa conversación telefónica que, según Bogotá, se ha extendido por alrededor de 20 minutos, ambos líderes sudamericanos han ahondado, igualmente, en otras cuestiones como la ciberseguridad e inteligencia artificial o la importancia de mantener una relación "permanente, fluida y sólida" entre ambas naciones, una vez Petro entregue el próximo 7 de agosto la presidencia a su sucesor electo.

A ese respecto, Lula ha subrayado que Colombia y Brasil están "unidos por una amplia agenda de intereses comunes" y que, por ende, "solo salen ganando si siguen trabajando juntos".

Además, el mandatario brasileño agradeció a Petro su "amistad y cooperación" con Brasil, demostrando su "firme compromiso con la integración regional y la lucha contra los retos comunes de Sudamérica".

También destacó su "determinación inquebrantable" por "promover la sostenibilidad medioambiental y la preservación de la Amazonía", y su "incansable compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional".