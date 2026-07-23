Macaya por postergación de megarreforma: "Estaba en riesgo la compensación"

Archivo - Chile.- Megarreforma: Macaya pide a la oposición "cambiar el tono, vengan a construir" - DIEGO MARTIN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El senador UDI y presidente de la comisión mixta por la megarreforma, Javier Macaya, se refirió a la suspensión de la sesión para abordar el artículo pendiente del proyecto de ley.

El senador UDI y presidente de la comisión mixta por la megarreforma, Javier Macaya, se refirió a la suspensión de la sesión en el Senado para abordar el artículo pendiente del proyecto de ley.

En conversación con Tele13 Radio, Macaya afirmó que "ayer no estaban los votos para haber cerrado la votación en algo que también es bien básico, porque ya está agotada la discusión y están aprobados los capítulos más fundamentales y estructurales de la reforma".

El parlamentario dijo que ha tenido "la oportunidad de escuchar a los alcaldes respecto a la no focalización de esta reforma y particularmente en el tema de rebaja de contribuciones. Pero ese es un tema y es una discusión que, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, está votada".

"Acá la pregunta que tienen que responder ellos, sus parlamentarios y todo el Congreso es si se va a hacer la devolución de esos recursos o no. Si se quiere hacer una compensación de esos recursos o no. Lo que se arriesgaba ayer, si se ponía en votación y no estaban los 26 votos que se necesitaban, era que no estuvieran esos recursos", indicó.

Y añadió que "para algunos era quizá inocuo. Incluso para parlamentarios del oficialismo que consideran que los recursos de los municipios están mal administrados, que el gasto público municipal ha crecido. Me parece que también es legítimo, y eso es lo que se puso en riesgo".

Macaya reiteró que "lo que se estaba votando ayer era solamente la compensación para los municipios, y la respuesta que había que dar era sí o no. Ayer no estaban los votos para decir que sí se tenían que compensar los casi 200 millones de dólares que dejan de recibir los municipios por concepto de las contribuciones".