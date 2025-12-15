Maduro advierte al presidente electo de Chile: "cuidadito le toca un pelo a un venezolano"

El presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Francisco Arias

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido este lunes al presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, que evite "amenazar" a los migrantes venezolanos en su país, después de que la migración y la seguridad hayan sido los temas centrales de su campaña y de su primer discurso tras la victoria electoral.

"Señor Kast, usted podrá ser seguidor de (Adolf) Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se (les) respeta. Cuidadito. Escúcheme bien. El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente", ha declarado durante su programa emitido en la cadena estatal VTV.

El dirigente ha criticado que la migración venezolana sea "una vez más traicionada, amenazada en Chile" y ha defendido que sus nacionales en este país son "gente de bien, que trabaja, que produce, que aporta a Chile, que paga sus impuestos en Chile".

"Señor Kast, tenga cuidado", ha insistido Maduro, después de acusar a la oposición venezolana --"Leopoldo López, el viejito ese de (el excandidato presidencial, Edmundo) González"-- de respaldar que el líder del Partido Republicano de Chile "amenace a la migración venezolana, le dé un plazo y diga que si no los va a detener, les va a quitar el coche, la casa, las cuentas bancarias y los va a expulsar como (si) fueran delincuentes".

Maduro ha defendido que "la migración venezolana tiene derechos (que) la Constitución chilena se los debe garantizar", si bien ha invitado a sus ciudadanos en Chile a regresar a Venezuela. "Con mucho respeto se lo digo a los venezolanos y venezolanas migrantes, más allá de la región de donde vengan, más allá del tiempo que tengan por allá, más allá de ideologías o posiciones políticas (...) vuelvan a la patria (...) de las oportunidades y de la felicidad perpetua", ha declarado.

En este sentido, ha prometido que "aquí nadie nos va a perseguir" y ha anunciado que ha ordenado la creación de un "plan especial" para facilitar el regreso a Venezuela de todo aquel que lo desee. "Un apoyo jurídico, diplomático y logístico para toda la comunidad venezolana en Chile y todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido", ha explicado.

Kast, que se impuso este domingo a la candidata de izquierdas, Jeannette Jara, con cerca de un 60 por ciento de los votos, se convertirá a principios de marzo en el primer seguidor declarado del general Augusto Pinochet en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace más de tres décadas.

El ultraderechista, que ha moderado ligeramente el tono antes de la segunda vuelta electoral, ha centrado su discurso en la expulsión de los migrantes en situación irregular, incluido un plan denominado "Escudo Fronterizo" con el que aboga por la instalación de muros en la frontera, el empleo de drones con reconocimiento facial y la sanción a empleadores que contraten a inmigrantes sin documentación.

Según las informaciones del pasado año del Instituto Nacional de Estadística en Chile, en 2023 residían en este país 252.591 venezolanos sin documentación, representando el 75 por ciento de la población extranjera en situación irregular.