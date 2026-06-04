Santiago 27 de agosto 2025. En septiembre se inicia el pago de beneficios de la Reforma de pensiones con un aumento de la Pension Garantizada Universal, PGU, en 250 mil pesos. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

En cambio, los Fondos Tipo A y B obtuvieron una ganancia real de 1,79% y de 1,23%, respectivamente. El C cerró el mes con un alza real de tan solo 0,02%.

Tras un desempeño determinado principalmente por dos fuerzas contrapuestas, como fue la fortaleza de las bolsas internacionales y el comportamiento adverso del mercado de renta fija, los fondos de pensiones chilenos terminaron con resultados mixtos en mayo pasado.

Con todo, al cierre del mes totalizaron activos por 5.671,32 millones de UF, equivalentes a US$ 257.944,72 millones, con un tipo de cambio de $ 892,89 al último día hábil del mes pasado.

Según los datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), impulsados principalmente por los buenos retornos de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable, en mayo pasado los Fondos Tipo A y B obtuvieron una ganancia real de 1,79% y de 1,23%, respectivamente.

En el caso del Fondo Tipo C, si bien recibió ganancias por sus inversiones accionarias en el mercado local y externo, también tuvo pérdidas por sus inversiones en títulos de deuda local e instrumentos extranjeros de renta fija, que lo llevaron a cerrar el mes con un alza real de tan solo 0,02%.

Contrastando lo anterior, mayo pasado no fue bueno para los Fondos Tipo D y E. Afectados por los malos retornos de las inversiones en títulos de deuda local e instrumentos extranjeros de renta fija, terminaron el mes con pérdidas reales de 1,30% y de 2,54%, respectivamente. En este caso, el alza en las tasas de interés generó importantes pérdidas de capital para ambos fondos.

En mayo pasado, el índice MSCI mundial rentó 4,32% medido en pesos. Respecto de la inversión en el extranjero, los datos dan cuenta de positivos resultados en la mayoría de los mercados bursátiles: Japón y Estados Unidos anotaron alzas medidas en pesos de 7,78% y 4,95%, respectivamente, mientras que Alemania y China avanzaron 3,50% y 2,26%, respectivamente. En contraste, Hong Kong y Brasil tuvieron caídas medidas en pesos de 5,16% y 6,63%, respectivamente.

Adicionalmente, los activos de renta fija internacional terminaron en mayo 2026 con una pérdida de 0,52% en pesos (medidos a través del índice LEGATRUU que incluye bonos soberanos y corporativos grado de inversión), mientras que el dólar se depreció un 0,98% frente al peso chileno.