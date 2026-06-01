Mandatario adelantó "Plan Retorno" para salida voluntaria de migrantes ilegales

Colchane, 02 de Octubre del 2020. El subsecretario del Interior y Seguridad Publica Juan Francisco Galli encabeza junto al director de asuntos consulares de la Cancilleria de Chile Raul Sanhueza, el intendente regional de Tarapaca Miguel Angel Quezada - ALEX DIAZ/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

"Lo haremos sin perder de vista la dimensión humana de este drama. Porque entendemos que detrás de la migración irregular hay también familias engañadas, niños usados como pasaporte y personas explotadas por el crimen organizado transnacional", dijo.

El Presidente José Antonio Kast también anunció un "Plan Retorno" para incentivar la salida de migrantes ilegales, aunque "sin perder de vista la dimensión humana".

"Desde el 11 de marzo han aumentado tanto las expulsiones como las salidas voluntarias, y se ha reducido, también, el ingreso de inmigrantes ilegales por pasos no habilitados", aseguró el jefe de Estado en su Cuenta Pública.

"Lo dijimos en campaña y hoy lo volvemos a reiterar: quienes entraron por la ventana, de manera clandestina e ilegal, más pronto que tarde, van a tener que abandonar el país", enfatizó.

"Para acelerar esta salida, en los próximos días, presentaremos el Plan Retorno, que busca incentivar la salida de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile, y desincentivar su permanencia en el país", adelantó.

También expresó que "lo haremos sin perder de vista la dimensión humana de este drama. Porque entendemos que detrás de la migración irregular hay también familias engañadas, niños usados como pasaporte y personas explotadas por el crimen organizado transnacional".

"Una frontera ordenada protege a los chilenos, pero también resguarda a quienes han sido víctimas de las mafias. Ordenar, también, es un compromiso humanitario", recalcó.