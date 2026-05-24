Manifestantes impiden paso de convoy hacia La Paz liderado por un ministro

No se detienen las movilizaciones en Bolivia contra el Presidente Rodrigo Paz. / Europa Press - Europa Press

Santiago 24 May. (ATON) -

La capital del país altiplánico está bloqueada desde hace tres semanas por manifestantes que exigen la dimisión del Presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes que mantienen desde hace tres semanas el bloqueo de las ciudades de La Paz y El Alto lograron impedir el paso del convoy organizado por el gobierno y liderado por el ministro de ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, objeto de hasta dos emboscadas.

"Sentí mi vida en riesgo", dijo el secretario de Estado en referencia a las dos emboscadas que al final frenaron el paso del convoy, con intenciones formalmente humanitarias, aunque integrada por militares y policías y pertrechados con maquinaria pesada.

La caravana, que partió el sábado, avanzó casi 37 kilómetros desde la Ceja de El Alto hasta el peaje de Vilaque Copata, en la carretera que une a La Paz con Oruro, donde fueron recibidos con dinamita.

"Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro", relató el ministro.

Ante esta situación, los camiones cisterna y los demás vehículos de la caravana tuvieron que retroceder porque las vidas de quienes viajaban estaban en peligro.

La segunda emboscada fue de vuelta a La Paz, cuando pasaban por una población.

"Estábamos esperando a la policía y ahí volvieron a rodearnos", contó Zamora.

En ese momento de nuevo los agentes volvieron a emplear gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

El sábado hubo ataques con piedras y dinamita, quema de instalaciones públicas y vehículos oficiales, además de la reinstalación de los bloqueos.

Horas después, otro hecho violento se registró en el cruce Layuri, entre Ventilla y Apacheta, donde un vehículo del Ministerio de Gobierno que transportaba a periodistas fue atacado e incendiado.

En medio del operativo del convoy para despejar las carreteras también se informó de la captura de un miembro del Batallón de Seguridad Física, Juan Pablo Mamani, quien en un video difundido en redes sociales aparece arrodillado y afirmando que sus captores exigían la liberación de detenidos y la renuncia del Presidente bajo amenazas de ser quemado vivo. Horas después fue rescatado.

Los manifestantes, entre ellos agricultores, sindicatos y seguidores del expresidente Evo Morales, reclaman la salida del Presidente Paz, pues consideran que no ha logrado revertir la grave situación económica del país tras medio año de gestión.

EUROPA PRESS