Valparaiso, 6 de julio 2026 Parlamentarios PPD y DC llaman al orden al PS por TC y Megarreforma Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El parlamentario socialista afirmó que los recursos regionales serán insuficientes para recuperar caminos, puentes, viviendas e infraestructura dañada.

Una inyección extraordinaria de recursos para enfrentar los daños provocados por el temporal solicitó el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien llamó al Gobierno a utilizar el 2% constitucional para financiar la reconstrucción de la Región de Coquimbo.

El parlamentario aseguró que la magnitud de la emergencia supera la capacidad presupuestaria de la zona y cuestionó el balance preliminar sobre las viviendas destruidas. El temporal está golpeando con mucha fuerza nuestra región. Ayer una subsecretaria señalaba que en el país eran solo 20 casas que estaban destruidas , señaló.

Manouchehri sostuvo que la situación observada durante los recorridos por las áreas afectadas sería más grave que la informada inicialmente por las autoridades. La verdad es que los que hemos estado en terreno nos damos cuenta que son miles los damnificados. Los recursos de nuestra región no van a alcanzar para poder recuperarnos , afirmó.

El representante de Coquimbo advirtió que el sistema frontal provocó daños en viviendas y en infraestructura necesaria para mantener la conectividad y el funcionamiento de la región. Hoy día son caminos, puentes, infraestructura vital para nuestra región que se encuentra completamente destruida. Hay gente que ha perdido su vivienda, hay gente que ha perdido todo , expresó.

Ante este escenario, el diputado pidió al Ejecutivo entregar fondos adicionales para apoyar a las familias damnificadas y recuperar las obras afectadas por las precipitaciones. Por tanto, lo que se va a requerir es que el gobierno pueda hacer una inyección de recursos importante para ayudar a la región , indicó.

El legislador también explicó que el 2% anunciado hasta ahora provendría del propio presupuesto regional, por lo que, a su juicio, no representaría la incorporación de nuevos recursos desde el nivel central.

El 2% que se ha destinado es un 2% regional, son los mismos recursos de la región, y lo que necesitamos es el 2% constitucional que se puede hacer uso para poder poner de pie nuevamente nuestra región , enfatizó.

Manouchehri insistió en que la reconstrucción requiere respaldo financiero del Ejecutivo y no puede depender únicamente de los fondos disponibles en Coquimbo. Necesitamos del apoyo del Estado. El Estado tiene los recursos, y lo que aquí se requiere es un apoyo directo , manifestó.

Finalmente, el parlamentario recalcó la urgencia de comenzar el proceso de recuperación de las zonas afectadas por el temporal. Nuestra región se tiene que volver a poner de pie , concluyó.