Manouchehri califica como "ordinariez de operación política designación de Frei

Valparaiso, 11 de mayo 2026 Punto de prensa del diputado Daniel Manouchehri Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 30 May. (ATON) -

El diputado socialista criticó la designación del exmandatario Eduardo Frei como embajador en misión especial por parte de José Antonio Kast para representar a Chile en seminarios, visitas oficiales y otras actividades internacionales.

El diputado socialista Daniel Manouchehri calificó como una ordinariez de operación política la designación por parte de José Antonio Kast del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador en misión especial para representar a Chile en el exterior.

Tras darse a conocer el nombramiento, el parlamentario socialista reaccionó a través de su cuenta en la red social X y publicó que lo de Frei como embajador de Kast es una ordinariez de operación política .

Kast se cubre con el apellido Frei para disfrazarse de pluralista. Y el expresidente acepta, siendo que los que hoy gobiernan son los mismos que reivindican a una dictadura que tiene a su padre como víctima , criticó.

Y agregó Manouchehri en su posteo que la de vergüenza ajena. Estos son los actos que de verdad degradan la política .

El Gobierno justificó la designación de Frei Ruiz-Tagle en el hecho de que el expresidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo .