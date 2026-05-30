Manouchehri exige autocrítica al Gobierno antes de la Cuenta Pública

Chile.- Manouchehri califica como "ordinariez de operación política designación de Frei - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 30 May. (ATON) -

El parlamentario socialista sostuvo que el Ejecutivo debe reconocer errores en materias económicas y de seguridad durante el mensaje presidencial.

En la antesala de una nueva Cuenta Pública presidencial, el diputado socialista Daniel Manouchehri formuló duras críticas al Gobierno y manifestó sus expectativas respecto del mensaje que entregará el Presidente al país.

El parlamentario sostuvo que el Ejecutivo debe realizar una evaluación honesta de su gestión y abordar las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente aquellas relacionadas con el costo de la vida, la seguridad y las políticas económicas.

A juicio del legislador, diversas decisiones adoptadas durante el actual mandato han tenido consecuencias negativas para las familias chilenas, afectando directamente su situación económica y su percepción de seguridad. "Este gobierno le subió el costo de vida a las familias con el bencinazo, improvisó en seguridad y ahora insiste con una Ley de los Súper Ricos que puede terminar en más deuda fiscal y recortes sociales", afirmó.

En ese contexto, Manouchehri señaló que espera que el Presidente aproveche la instancia para reconocer errores y presentar medidas que respondan a las necesidades de la población. "Esperamos una autocrítica real del Presidente en su Cuenta Pública", sostuvo.

El diputado agregó que el país requiere cambios en las prioridades de la administración y un mayor énfasis en políticas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos.

"Chile necesita un cambio de rumbo, menos privilegios para el 1% más rico y más respuestas para el 99% de la gente", expresó.

Las declaraciones del parlamentario se suman a las distintas voces políticas que han planteado expectativas y críticas en las horas previas al mensaje presidencial, instancia en la que el Ejecutivo dará cuenta de su gestión y de los principales desafíos para el próximo período.