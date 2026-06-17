Marcel: "Acusación contra ministros de Hacienda es extraordinariamente riesgoso"

Valparaiso, 17 de junio 2026 El ex ministro de Hacienda Mario Marcel, en la sesion de la comision AC Nicolas Grau Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El exsecretario de Estado compareció ante la comisión de la Cámara Baja que analiza libelo contra Nicolás Grau.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se presentó ante la comisión revisora de la Cámara de Diputados y Diputadas que trata la acusación constitucional contra su sucesor en ese cargo, Nicolás Grau.

En la instancia señaló que "el tema de la acusación constitucional de los ministros de Hacienda por diferencias en proyecciones a mí me parece extraordinariamente riesgoso".

"¿Qué es lo que significa esto? Significa que en el futuro los ministros de Hacienda van a estar expuestos a mayores presiones de las habituales. Los ministros de Hacienda, ya por naturaleza, están constantemente presionados", indicó.

Añadió que "ahora van a estar presionados por una acusación constitucional porque en la proyección de tal variable no le apuntaron exactamente a lo que ocurrió o porque alguien calculó algo distinto a lo que calculó el ministro de Hacienda".

Marcel se preguntó "¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que en Chile, que ha ido avanzando sustancialmente a lo largo del tiempo en entregar más información económica, fiscal y macroeconómica, se empiece a retroceder. Se van a entregar menos proyecciones porque cada una es un riesgo de una acusación constitucional".

El economista puntualizó que "otra posibilidad es adoptar una actitud muy conservadora. Y lo conservador puede ser positivo para algunos, pero no para todos. Un exceso de conservadurismo a lo mejor va a dar lugar a que alguien cuestione y plantee una acusación constitucional por la misma razón".

Ya respecto de lo que implican las proyecciones, Marcel explicó que "son esenciales para la gestión de la política macroeconómica", agregando que tanto Hacienda como el Banco Central las usan "para construir un escenario de mediano plazo, uno que tiene que hacer supuestos y estructurarlos en ciertos modelos para que las proyecciones sean consistentes entre sí".

Según Marcel, las proyecciones "explican los supuestos en la base de los cuales se apoyan, y eso se va actualizando trimestralmente desde hace un tiempo".

El penúltimo ministro de Hacienda del expresidente Gabriel Boric mostró las proyecciones que ha hecho el ministerio entre 2014 y 2022, y manifestó que "vemos que por supuesto hay diferencias, muchas veces significativas, entre las distintas proyecciones y, por supuesto, diferencias importantes respecto a la realidad".

Según él, de 2023 a 2025, mientras la cartera estuvo bajo su mando, "el Ministerio de Hacienda fue el más acertado en sus proyecciones de crecimiento".