Marcha estudiantil deja tomas en cuatro liceos e incidentes en el Barros Borgoño

Santiago, 4 de Agosto de 2026. Estudiantes secundarios se reunen en Alameda frente al GAM para manifestarse Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

La movilización convocó a estudiantes secundarios en Santiago y generó cortes de tránsito en el eje Alameda. El SLEP Santiago Centro informó que el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Manuel Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación fueron restituidos voluntariamente tras activarse los protocolos.

Una nueva jornada de movilización estudiantil se registró durante la mañana de este martes en Santiago, luego de que grupos de estudiantes marcharan por la Alameda, generando interrupciones en el tránsito e incidentes menores.

La protesta fue convocada por organizaciones estudiantiles bajo el nombre de Mochilazo Estudiantil y reunió principalmente a alumnos secundarios, quienes avanzaron por la principal arteria de Santiago en el marco de sus demandas vinculadas al sistema educacional.

"Hicimos el llamado a una Jornada de Agitación. Buscamos visibilizar el descontento de los estudiantes, convocar y mostrar la fuerza del movimiento , comentaron los estudiantes en sus redes sociales.

Y agregaron que el movimiento estudiantil no puede ni debe callar cuando un gobierno propone retroceder en derechos sociales. Nuestra educación se defiende, nuestra cultura se defiende, nuestra salud se defiende, la dignidad se defiende. En momentos como estos, el silencio es cómplice".

De acuerdo con información de Transporte Informa, la manifestación comenzó cerca de las 11:30 horas y se desarrolló por la calzada sur de la Alameda, entre Plaza Baquedano y Echaurren, por lo que se dispusieron desvíos y contenciones vehiculares en el sector.

La jornada también estuvo marcada por la toma de cuatro establecimientos educacionales de la capital: el Instituto Nacional, el Liceo N° 1 Javiera Carrera, el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro informaron que frente a estos hechos, se activaron los protocolos institucionales establecidos y se solicitó a la autoridad competente la correspondiente orden de desalojo. Posteriormente, los establecimientos fueron restituidos voluntariamente por los estudiantes, sin que se registraran incidentes .

Sin embargo, durante la jornada se registraron enfrentamientos en las inmediaciones del Liceo Manuel Barros Borgoño, donde un grupo cercano a 40 personas habría protagonizado desórdenes y enfrentamientos con personal de Carabineros. La situación obligó al despliegue policial en el sector para controlar los incidentes.